«Супербабуся» 2 сезон 6 випуск: бабуся-екстремалка Вікторія забиває душевний біль адреналіном

8 лютого на телеканалі СТБ вийшов 6 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабусі змагаються за заповітне звання. Чому Вікторія обожнює адреналін? Як її онучка ставиться до мами й тата? Які трагедії були в житті героїні?

Більше на тему: «Супербабуся» 2 сезон: бабуся-екстремалка, бабуся-домогосподарка, бабуся-тренерка і розкішна бабуся ― учасниці 2 тижня

Вікторія двічі розлучена, виховала двох синів. Сини мешкають окремо, проте бабуся живе з невісткою та онукою Машею. Вікторія займалася ресторанним бізнесом, однак продала свій заклад, щоб бути вдома з онукою. Героїня стрибала з парашутом, захоплювалася дайвінгом, а зараз ганяє на автомобілі та мотоциклі і отримує кайф від життя. Вона вважає себе супербабусею, бо балує Машу і робить для неї все.

Вікторія зустріла бабусь у байкерському вбранні на мотоциклі і з молодим хлопцем, який відразу запропонував дівчатам покататися на його залізному коні. Не всі учасниці схвалили такий сюрприз, проте не всі й відмовилися. Також вони дізналися від Вікторії, що та привчила онуку ганяти порожньою трасою на швидкості до 100 км/год і співати.

Вдома у героїні гості висловили невдоволення тим, що в неї кілька шаф із речами. Проте їхня увага відразу перемістилася на сім’ю Вікторії ― вона здивувала всіх тим, що живе з невісткою та онукою, яких забрала до себе. Жінка пояснила, що її син розлучений і живе окремо, а онучку вона забрала до себе, бо мати нібито не займалася її вихованням. За словами Вікторії, Маша в п’ять років не вміла читати, рахувала до п’яти, чим шокувала бабусю. Саме це зумовило її пропозицію невістці про переїзд.

Бабуся весь час тримає Машу біля себе, купує їй усе, балує, возить на відпочинок. Онучка ходить до школи леді і вчиться у класі з дівчатами, окремо від хлопців ― поширена практика в сучасних гімназіях та ліцеях. Гості подарували Маші ляльки, і вона зазначила, що бабуся купує все ж кращі. Сама Вікторія не бачить у цьому нічого дивного, проте що сказав Дмитро Карпачов?

Під час інспекції квартири учасниці прискіпливо дослідили шафу Маші. Дівчинка сказала, що в неї десь 25 суконь і не меньше 25 пар взуття, і їй подобається, коли багато речей.

В особистій розмові Маша розповіла, що більше любить бабусю: з нею вона почувається краще, довіряє їй, навіть спить разом у величезному ліжку. Мама проводить з донькою мало часу. Дівчинка мріє, щоб у мами був великий будинок, де вона жила б із нею вдвох. Також Маша в сльозах поділилася, що батько сварився, бив її та був достатньо жорстоким у методах виховання і що батьки розлучилися. Що, з її слів, Маші сказала бабуся про поведінку тата?

Бабусі поспілкувалися з мамою Маші ― Оксаною. Вона зазначила, що у 28 років має намір влаштувати особисте життя і не втручається у методи виховання Вікторії. Також Оксана розповіла, що батько Маші був агресивним і жінка навіть знімала побої. За її словами, вона не знала, що чоловік бив їхню доньку.

Під час вечері Вікторія зізналася, що її чоловік був неврівноваженим і бив її на очах у дітей, і це також вплинуло на їх виховання. Вона сказала, що її син дуже добрий і робить для Маші все, проте в нього жорсткий характер через важке дитинство. А що героїня розповіла про свого другого чоловіка?

Як пройшла розмова бабусі-екстремалки Вікторії з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться в повному 6 випуску 2 сезону «Супербабусі».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.