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«Супербабуся» 2 сезон 6 випуск: бабуся-екстремалка Вікторія забиває душевний біль адреналіном

08.02.2022

8 лютого на телеканалі СТБ вийшов 6 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабусі змагаються за заповітне звання. Чому Вікторія обожнює адреналін? Як її онучка ставиться до мами й тата? Які трагедії були в житті героїні?

Супербабуся 2

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Вікторія двічі розлучена, виховала двох синів. Сини мешкають окремо, проте бабуся живе з невісткою та онукою Машею. Вікторія займалася ресторанним бізнесом, однак продала свій заклад, щоб бути вдома з онукою. Героїня стрибала з парашутом, захоплювалася дайвінгом, а зараз ганяє на автомобілі та мотоциклі і отримує кайф від життя. Вона вважає себе супербабусею, бо балує Машу і робить для неї все.

Супербабуся 2

Вікторія зустріла бабусь у байкерському вбранні на мотоциклі і з молодим хлопцем, який відразу запропонував дівчатам покататися на його залізному коні. Не всі учасниці схвалили такий сюрприз, проте не всі й відмовилися. Також вони дізналися від Вікторії, що та привчила онуку ганяти порожньою трасою на швидкості до 100 км/год і співати.

Супербабуся 2

Вдома у героїні гості висловили невдоволення тим, що в неї кілька шаф із речами. Проте їхня увага відразу перемістилася на сім’ю Вікторії ― вона здивувала всіх тим, що живе з невісткою та онукою, яких забрала до себе. Жінка пояснила, що її син розлучений і живе окремо, а онучку вона забрала до себе, бо мати нібито не займалася її вихованням. За словами Вікторії, Маша в п’ять років не вміла читати, рахувала до п’яти, чим шокувала бабусю. Саме це зумовило її пропозицію невістці про переїзд.

Супербабуся 2

Бабуся весь час тримає Машу біля себе, купує їй усе, балує, возить на відпочинок. Онучка ходить до школи леді і вчиться у класі з дівчатами, окремо від хлопців ― поширена практика в сучасних гімназіях та ліцеях. Гості подарували Маші ляльки, і вона зазначила, що бабуся купує все ж кращі. Сама Вікторія не бачить у цьому нічого дивного, проте що сказав Дмитро Карпачов?

Супербабуся 2

Під час інспекції квартири учасниці прискіпливо дослідили шафу Маші. Дівчинка сказала, що в неї десь 25 суконь і не меньше 25 пар взуття, і їй подобається, коли багато речей.

Супербабуся 2

В особистій розмові Маша розповіла, що більше любить бабусю: з нею вона почувається краще, довіряє їй, навіть спить разом у величезному ліжку. Мама проводить з донькою мало часу. Дівчинка мріє, щоб у мами був великий будинок, де вона жила б із нею вдвох. Також Маша в сльозах поділилася, що батько сварився, бив її та був достатньо жорстоким у методах виховання і що батьки розлучилися. Що, з її слів, Маші сказала бабуся про поведінку тата?

Супербабуся 2

Бабусі поспілкувалися з мамою Маші ― Оксаною. Вона зазначила, що у 28 років має намір влаштувати особисте життя і не втручається у методи виховання Вікторії. Також Оксана розповіла, що батько Маші був агресивним і жінка навіть знімала побої. За її словами, вона не знала, що чоловік бив їхню доньку.

Супербабуся 2

Під час вечері Вікторія зізналася, що її чоловік був неврівноваженим і бив її на очах у дітей, і це також вплинуло на їх виховання. Вона сказала, що її син дуже добрий і робить для Маші все, проте в нього жорсткий характер через важке дитинство. А що героїня розповіла про свого другого чоловіка?

Як пройшла розмова бабусі-екстремалки Вікторії з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться в повному 6 випуску 2 сезону «Супербабусі».

Video: «Супербабуся» 2 сезон 6 випуск: бабуся-екстремалка Вікторія забиває душевний біль адреналіном

Героїнею 6 випуску проекту Супербабуся 2 стала бабуся-екстрималка Вікторія, яка забрала онучку і невістку після розлучення. Як пройшла інспекція у 6 випуску Супербабуся 2 – читайте на сайті.

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