«Супербабушка» 2 сезон 7 выпуск: бабушка-тренер Оксана не вмешивается в дела дочерей

9 февраля на телеканале СТБ вышел 7 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушки соревнуются за заветное звание. Как Оксана относится к внукам? И как воспитание её дочери вышло из-под контроля?

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Бабушка-тренер Оксана несколько раз была замужем, имеет двоих дочерей, сейчас живет отдельно от мужа и помогает воспитывать трех внуков: 11-летнего Мишу, 6-летнюю Милану и 5-летнего Святослава. Оксана ― мастер спорта по конькобежному спорту, а сейчас владеет роллерклубом, где занимаются ее внуки. Она считает себя супербабушкой, потому что балансирует между жестким воспитанием и балованием внуков.

Оксана пригласила бабушек на площадку, где как раз проходила тренировка. Участницы увидели, какой подход у неё к воспитанию, и удивились ее поставленному тренерскому голосу. Героиня не только жесткая ― она занимается развитием своих внуков, 11-летнего Мишу ведет на уверенного чемпиона и не забывает регулярно развлекать детей. Бабушка может оставлять младших на старшего внука и чётко раздает детям задания.

Участницы захотели лично пообщаться с Михаилом. Он рассказал, что мама его воспитывает строго: дает много задач, не дает лишний раз отдохнуть и может ударить в качестве наказания. Она уже не дает ему карманных денег, однако платит за домашние дела: принести воду, убрать, побыть няней и т.д. Миша отметил, что мама развелась с его отцом, и у него уже было несколько отчимов. У них были проблемы в семье, и мама запретила ему общаться с отцом, а мальчик хотел бы с ним поговорить. Он мечтает поскорее вырасти и уйти из семьи.

Кроме того, мать с отчимом спят с детьми в одной комнате. И пока Миша спит отдельно, сестра ― в одной кровати со взрослыми. По словам мальчика, он слышал неприличный разговор ночью. Участницы решили расспросить об этом маму и бабушку.

Оксана привела гостей не домой ― они живут на съёмной квартире, и она не особо переживает из-за ее состояния. Сначала героиня сказала, что дома у нее ремонт, однако позже выяснилось, что там живет второй муж и ее отец. В съёмной квартире живет старшая дочь Катя с Мишей и Миланой.

Бабушки познакомились с дочерьми Оксаны. Оказалось, что у них было тяжелое детство с жестким воспитанием, строгим папой и отчимом. И то, как Катя воспитывает Мишу, напоминает отношение к ней в детстве.

Во время личного разговора с бабушками Катя сообщила, что Миша не точен в высказываниях, она его не бьет и не так уж кричит, а может иногда шлёпнуть лопаткой для сковородки. Касательно отношений с отчимом ― по ее мнению, мальчик перепутал или придумал, потому что такого никогда не было.

Когда участницы пришли к Оксане с вопросами по поводу ее дочерей и внуков, она рассказала трагическую историю своей молодости: как едва пережила расставание с первым мужем, как ее спас будущий второй муж, который бросил ради нее семью. По словам Оксаны, то, что рассказал Миша, не может быть правдой. Он мог что-то додумать или неправильно понять, потому что Катя не такая. Более того, она вообще впервые слышит кое-что из того, что рассказал мальчик.

Как прошел разговор бабушки-тренера Оксаны с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 7 выпуске 2 сезона «Супербабушки».

Video: «Супербабушка» 2 сезон 7 выпуск: бабушка-тренер Оксана не вмешивается в дела дочерей Героиней 7 выпуска проекта Супербабушка 2 стала бабушка-тренерша Оксана, у которой дочери повторяют ошибки мамы в отношении детей. Как прошла инспекция в 7 выпуске Супербабушка 2 – читайте на сайте.

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