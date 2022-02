«Супербабуся» 2 сезон 7 випуск: бабуся-тренерка Оксана не втручається у справи своїх доньок

9 лютого на телеканалі СТБ вийшов 7 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабусі змагаються за заповітне звання. Як Оксана ставиться до онуків? Як виховання її доньки вийшло з-під контролю?

Бабуся-тренерка Оксана кілька разів була заміжня, має двох доньок, зараз живе окремо від чоловіка і допомагає виховувати трьох онуків: 11-річного Мішу, 6-річну Міланку та 5-річного Святослава. Оксана ― майстер спорту з ковзанярства, а зараз володіє ролерклубом, де займаються її онуки. Вона вважає себе супербабусею, бо балансує між жорстким вихованням та балуванням онуків.

Оксана запросила бабусь на майданчик, де саме відбувалося тренування. Учасниці побачили, який підхід у неї до виховання, і здивувалися її тренерському поставленому голосу. Героїня не тільки жорстка ― вона займається розвитком своїх онуків, 11-річного Мішу веде на впевненого чемпіона і не забуває регулярно розважати дітлахів. Бабуся може залишати молодших на старшого і чітко роздає дітям завдання.

Учасниці захотіли особисто поспілкуватися з Михайлом. Хлопчик розповів, що мама його виховує суворо: дає багато завдань, не дає зайвий раз відпочити і може вдарити як покарання. Вона вже не виділяє йому кишенькових грошей, проте платить за домашні справи: принести води, прибрати, побути нянькою тощо. Міша зазначив, що мама розлучилася з його батьком, і в нього вже було кілька вітчимів. У них були проблеми в сім’ї, і мама заборонила йому спілкуватися з батьком, а хлопчик хотів би з ним хоч поговорити. Він мріє скоріше вирости й покинути свою сім’ю.

Крім того, мама з вітчимом сплять із дітьми в одній кімнаті. І якщо Міша спить окремо, то сестра — в одному ліжку з дорослими. За словами хлопчика, він чув непристойну розмову вночі. Учасниці вирішили розпитати про це маму й бабусю.

Оксана привела гостей не додому ― вони живуть в орендованій квартирі, і героїня не надто переймається через її стан. Спочатку бабуся-тренерка сказала, що вдома у неї ремонт, проте пізніше з’ясувалося, що там живе її другий чоловік та її батько. В орендованій квартирі живе старша донька Катя з Мішею та Міланою.

Бабусі познайомилися з доньками Оксани. Виявилося, що в них було важке дитинство з жорстким вихованням, суворим батьком і вітчимом. І те, як Катя виховує Мішу, нагадує ставлення до неї в дитинстві.

Під час особистої розмови з бабусями Катя повідомила, що Міша не точний у висловлюваннях, вона його не б’є і не так вже й кричить, а може іноді ляснути лопаткою для сковорідки. Щодо стосунків з вітчимом ― на її думку, хлопчик переплутав або придумав, бо такого ніколи не було.

Коли учасниці прийшли до Оксани із запитаннями щодо її дочок та онуків, та розповіла трагічну історію своєї молодості: як ледве пережила розрив з першим чоловіком, як її врятував майбутній другий чоловік, що покинув заради неї сім’ю. За словами Оксани, те, що розповів Міша, не може бути правдою. Він міг щось додумати або неправильно зрозуміти, бо Катя не така. Ба більше, вона взагалі вперше чує дещо з того, що розповів хлопчик.

Як пройшла розмова бабусі-тренерки Оксани з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться в повному 7 випуску 2 сезону «Супербабусі».

