«Супербабушка» 2 сезон 5 выпуск: бабушка-домохозяйка спасала дочь от домашнего насилия

7 февраля на телеканале СТБ вышел 4 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушки соревнуются за заветное звание. Почему бабушка Алла не вмешивается в воспитательные мероприятия дочери? Почему она решила стать бабушкой-домохозяйкой? И за что конкурентки осудили Аллу?

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Бабушка-домохозяйка Алла замужем во второй раз, дочь с мужем и 6-месячным внуком живут отдельно в другом городе. Героиня занимается домом, строительством, оформляет фуд-букеты и делает украшения. Бабушка строго соблюдает правила дочери в воспитании и говорит, что они с ней очень близки. Алла считает себя супербабушкой, потому что не противоречит правилам дочери и не лезет к ней в семью без разрешения.

Алла пригласила бабушек к себе на дачу. Они с мужем живут в селе под Киевом, поэтому участницы были не очень довольны транспортом, которым ехали. Дома героиня сразу угостила их чаем и рассказала о себе и семье.

Алла ― трудоголик. Она начинала продавщицей и достигла места директора сразу нескольких филиалов сети магазинов, неплохо зарабатывала, поэтому могла себе позволить, что захочет. 6 лет назад вышла замуж за айтишника. Муж сказал, что она может теперь не зарабатываться, как раньше, и отдохнуть. Сейчас Алла занимается тем, что доставляет ей удовольствие: делает «букеты» из еды и изготавливает украшения.

Соперницы проинспектировали холодильник героини, ― там все было в судочках и в пленке. Все идеально чисто и убрано. Женщины придирчиво отнеслись к тому, что у Аллы неидеальная фигура и что она любит выпечку, однако хозяйка рассказала, что активно работает над собой.

После инспекции Алла показала свою мастерскую, где пахло колбасами разных сортов. Как пояснила героиня, на самом деле колбасно-сырные букеты чаще заказывают для женщин, а не для мужчин. Она предложила конкуренткам мастер-класс по изготовлению букетиков, однако женщины не оценили ни ее хобби, ни урока. А что на этот счет сказал Дмитрий Карпачев?

Когда приехала дочь Аллы Виктория, женщины познакомились с ее внуком ― Королем Артуром. Родственники в восторге от такого имени, потому что фамилия зятя Аллы ― Король, и даже в роддом он привозил корону для сына. Алла рассказала, что у них с дочерью полное взаимопонимание и она не вмешивается в воспитание, удивив других участниц проекта, считающих, что контроль и опыт бабушки ― главное.

Во время личного общения Виктория объяснила, что на самом деле до 10 лет мало виделась с мамой, а воспитанием занималась бабушка, которая ей запрещала все на свете и придерживалась тоталитарного режима. Несмотря на это, потом Алла сделала все, чтобы иметь полное понимание с дочерью.

За ужином бабушки спросили героиню о воспитании дочери. Она объяснила, что ее первый муж пил и дрался с ней, однажды Виктория даже разнимала их. А ушла Алла от него, когда застала с любовницей. После этого она тяжело работала годами, оставив дочь у бабушки. Когда же смогла обеспечить себя с ребенком, а воспитание бабушки стало несносным, Алла забрала ее.

Как прошел разговор бабушки-домохозяйки Аллы с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 5 выпуске 2 сезона «Супербабушки».

Video: «Супербабушка» 2 сезон 5 выпуск: бабушка-домохозяйка спасала дочь от домашнего насилия Героиней 5 выпуска проекта Супербабушка 2 стала бабушка-домохозяйка Алла, почти не видевшая дочь до 10 лет. Как прошла инспекция в 5 выпуске Супербабушка 2 – читайте на сайте.

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