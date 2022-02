«Супербабуся» 2 сезон 5 випуск: бабуся-домогосподарка Алла рятувала доньку від насильства

7 лютого на телеканалі СТБ вийшов 5 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабусі змагаються за заповітне звання. Чому бабуся Алла не втручається у виховні заходи доньки? Чому вона вирішила стати бабусею-домогосподаркою? І за що конкурентки засудили Аллу?

Більше на тему: «Супербабуся» 2 сезон: бабуся-екстремалка, бабуся-домогосподарка, бабуся-тренерка і розкішна бабуся ― учасниці 2 тижня

Бабуся-домогосподарка Алла заміжня вдруге, донька з чоловіком і 6-місячним онуком живуть окремо в іншому місті. Героїня займається господарством, будівництвом, оформлює фуд-букети і робить прикраси. Бабуся суворо дотримується правил доньки у вихованні і каже, що вони з нею дуже близькі. Алла вважає себе супербабусею, бо не суперечить правилам доньки і не лізе до неї в сім’ю без дозволу.

Алла запросила бабусь до себе на дачу. Вона з чоловіком живе в селі під Києвом, тому учасниці були не дуже задоволені транспортом, яким їхали. Вдома героїня відразу почастувала гостей чаєм та розповіла про себе і сім’ю.

Алла ― трудоголік, вона починала продавчинею і досягла місця директорки відразу кількох філіалів мережі магазинів. Непогано заробляла, тому могла собі дозволити, що заманеться. 6 років тому вийшла заміж за айтівця. Чоловік сказав, що вона може тепер не запрацьовуватися, як раніше, і відпочити. Зараз Алла займається тим, що приносить їй задоволення: робить «букети» з їжі та виготовляє прикраси.

Суперниці проінспектували холодильник героїні, ― там усе було в судочках та плівці. Усе ідеально чисто і прибрано. Жінки прискіпливо поставились до того, що в Алли неідеальна фігура і що вона любить випічку, проте господиня розповіла, що активно працює над собою.

Після інспекції Алла показала свою майстерню, де пахло ковбасами різних сортів. Як пояснила героїня, насправді ковбасно-сирні букети частіше замовляють для жінок, а не чоловіків. Вона запропонувала конкуренткам майстер-клас із виготовлення букетиків, проте жінки не оцінили ані її хобі, ані уроку. А що про це сказав Дмитро Карпачов?

Коли приїхала донька Алли Вікторія, жінки познайомилися з її онуком ― Королем Артуром. Родичі в захваті від такого імені, тому що прізвище зятя Алли ― Король, і навіть у пологовий будинок він привозив корону для сина. Алла розповіла, що в них із донькою повне взаєморозуміння, і вона не втручається у виховання, здивувавши інших учасниць проєкту, які вважають, що контроль і досвід бабусі ― головне.

Під час особистого спілкування Вікторія пояснила, що насправді до 10 років вона мало бачилася з мамою, а вихованям займалася бабуся, яка їй забороняла все на світі й дотримувалася тоталітарного режиму. Незважаючи на це, потім Алла зробила все, щоб мати повне порозуміння з донькою.

За вечерею гості запитали героїню про виховання доньки. Вона пояснила, що її перший чоловік пив і бився з нею, одного разу Вікторія навіть рознімала їх. А пішла Алла від нього, коли застала з коханкою. Після цього вона тяжко працювала роками, залишивши доньку в бабусі. Коли ж змогла забезпечили себе й дитину, а виховання бабусі стало геть нестерпним, Алла забрала її.

Як пройшла розмова бабусі-домогосподарки Алли з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться в повному 5 випуску 2 сезону «Супербабусі».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.