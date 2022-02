«Супербабуся» 2 сезон: хто переміг у 8 випуску від 10.02.2022

У 8 випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супербабуся» стало відоме ім’я переможниці другого тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці та експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг: бабуся-екстремалка, бабуся-домогосподарка, бабуся-тренерка чи розкішна бабуся? Про результати читайте в матеріалі.

Бабуся-домогосподарка Алла заміжня вдруге, її донька з чоловіком і сином живуть в іншому місті. Новий чоловік Алли дозволив їй просто не працювати і займатися хобі. Бабуся проводить з онуком максимально стільки часу, скільки може, і пишається тим, що в неї взаєморозуміння з донькою. Проте маленькою Алла її майже не бачила і почала налагоджувати стосунки матері-доньки, коли дівчинці виповнилося вже 10 років.

Бабуся-екстремалка Вікторія незаміжня, мала ресторанний бізнес, виховала двох синів. Проте, коли старший син розлучився, вона продала свій заклад і забрала колишню невістку з дитиною до себе. У Вікторії було важке дитинство і непрості шлюби, чоловік її ледве не доконав. Жінка обожнює адреналін і не відмовляє собі у стрибках з парашутом, їзді на великій швидкості, дайвінгу та інших забавах. Вона купує для своєї онучки все, що можна.

Бабуся-тренерка Оксана виховала двох доньок, які вже народили їй трьох онуків. Оксана ― майстер спорту з ролербіжного спорту СРСР, зараз має ролерклуб, де займаються і її онуки. Старший ― Міша — вже завойовує перші нагороди. Старша донька Оксани розлучена, живе з двома дітьми та різними чоловіками. Оксана не втручається у справи дочок, займається вихованням та фізичним здоров’ям онуків.

Віккі живе за містом у власному будинку. Вони з чоловіком мають бізнес із нерухомістю: купують житло, роблять ремонт і продають. Жінка вважає, що з віком треба тільки більше за собою стежити, і регулярно робить недешеві процедури для своєї зовнішності. У Віккі дві доньки, які живуть та навчаються в Польщі. У старшої Каріни є донька Соломія, з якою бабуся спілкується по відеозв’язку. Віккі вважає себе супербабусею, бо займається власним життям і не забуває про доньок та онучку.

Дмитро Карпачов сказав, що, на його думку, бабуся ― це результат життєвого шляху, а не несподіваного народження онука чи онучки. Досвід і виховання дітей напряму впливає на сім’ю ― агресія породжує агресію, невміння захистити кордони руйнує стосунки матері з дитиною. Своїми балами експерт міг би змінити ситуацію, проте вирішив залишити все як є, бо йому імпонує вибір учасниць.

Отже, переможниця 2 тижня «Супербабусі»-2 ― розкішна бабуся Віккі.

