«Супербабушка» 2 сезон: кто победил в 4 выпуске от 03.02.2022

В 4 выпуске 2 сезона психологического реалити «Супербабушка»-2 стало известно имя победительницы первой недели проекта. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил? О результатах читайте в материале.

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Фэшн-бабушка Анна занимается модельным бизнесом и выпускает собственную одежду. Они с мужем имеют большую семью ― троих детей: Толю, Машу и Жору. Старший сын Толя с женой Еленой уже родили им двух внуков, а также готовятся к появлению третьего. Анна занимается внуками в свое свободное время и устраивает настоящие карнавалы для гостей.

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Бабушка без выходных Светлана переехала в Одессу ради дочери. Она продала жилье в центре Львова и купила квартиру дочери и дом себе. Светлана сдает комнаты отдыхающим и готовится к ремонту ― двор не в лучшем состоянии. Бабушка занимается внуками всё время, потому что они по 10 дней подряд не видят родителей, которые постоянно заняты на работе в казино.

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Самоотверженная бабушка Людмила жила с мужем, который к ней не очень хорошо относился. Сейчас она живет с младшим сыном и его семьей ― женой Анной и внуками Яной, Машей и Михаилом. Бабушка занимается внуками столько времени, сколько может, потому что очень их любит. Людмила считает, что для бабушки главное ― жить для внуков.

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Наталья с мужем-капитаном живут в доме. Их сын и дочь живут отдельно, но недалеко. Сын Натальи ― старпом на корабле и часто ходит с отцом в рейсы, а она с невесткой дружны и поддерживают друг друга. Наталья ― бывшая медик, долгое время занималась пиявками. Она и сейчас приходит на помощь бывшим клиентам. Дочь Натальи воспитывает сына одна, поэтому оба внука много времени проводят с мамами и бабушкой.

«Супербабушка»-2 ― кто победил на 1 неделе

Анна ― 46 баллов;

Людмила ― 31 балл;

Светлана ― 24 балла;

Наталья ― 20 баллов.

Дмитрий Карпачев сказал, что для него эта неделя была о балансе любви к себе и своим родным, потому что супербабушка –- это та, которая окружает детей и внуков любовью и может их поддержать. В то же время, не нужно забывать о себе. Он отметил, что всем нужно поработать над этим. Однако свои баллы отдал Наталье, потому что, по его мнению, она не заслуживает последнего места в таблице.

Итак, победительница 1 недели «Супербабушки»-2 ― фэшн-бабушка Анна.

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