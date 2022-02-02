«Супербабушка» 2 сезон 3 выпуск: самоотверженная бабушка Людмила стала бесплатной няней

2 февраля на телеканале СТБ вышел 3 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушки соревнуются за заветное звание. Почему Людмила живет у сына и невестки? Что из её семейного уклада больше всего возмутило гостей? Почему внучка не хочет брать пример с Людмилы?

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Самоотверженная бабушка Людмила уже 4 года как переехала к сыну с невесткой. У них огромный дом, где бабушка помогает с воспитанием внуков 24/7. Она заботится о 4-летней Маше, полуторагодовалом Михаиле и 18-летней Яне. Людмила их очень любит и считает себя супербабушкой, потому что все свое время посвящает внукам.

Героиня встретила новых подружек во дворе, где как раз внуки прыгали на батуте. Она сразу познакомила бабушек с невесткой Аней и младшими внуками. В доме гости были поражены размахом ремонта, чистотой и помпезностью. У детей большая комната и очень много игрушек. Бабушки были недовольны тем, что так много покупается детям, но что сказал на этот счет Дмитрий Карпачев?

Участницы сразу расспросили Анну, почему они забрали Людмилу к себе, почему не нанимают няню, а загрузили бабушку постоянным уходом за детьми. А также больше узнали об образе жизни семьи: на все праздники, пляж и развлечения бабушку вывозят с детьми, поэтому Людмила не унывает одна. В свободное время она находит, чем заняться без внуков: общается с подругами, гуляет и т. д.

Комната Людмилы не понравилась конкуренткам ― они заявили, что видят в ней слишком мало личных вещей, а также что она чересчур мала, в отличие от других помещений. Кроме того, героиня заявила, что не ходит по салонам красоты. Соперницы же решили, что она недостаточно следит за собой.

Анна и Людмила пробовали заверить инспекцию, что подобный состав семьи и образ жизни нормальны. Однако их раскритиковали за то, что бабушка берет к себе спать маленького Михаила, а до этого спала с Машей. Это вызвало настоящую дискуссию! А что по этому поводу сказал Дмитрий Карпачев?

Позже участницы познакомились со старшей внучкой Людмилы ― дочерью ее сына от первого брака. Оказалось, что девушка долго жила с мамой, где к ней относились не очень хорошо и могли наказывать, а иногда достаточно несдержанно. Кроме того, когда она подросла, то узнала, что это не отец не хотел с ней общаться, а мама не подпускала никого из родственников отца к ребенку. Сейчас Яна учится, отец подарил ей автомобиль на совершеннолетие, и девушка в прекрасных отношениях с Анной и своей бабушкой. Однако она заявила, что не хотела бы прожить жизнь, как Людмила, ― она считает, что бабушка должна была бы найти себе мужа.

Вечером гости познакомились с сыном Людмилы, который объяснил историю с первой женой и разводом, почему дарит Яне всё и как относится к их укладу жизни с бабушкой вместо няни.

За ужином Людмила впервые объяснила, почему нынешняя жизнь для нее прекрасна, что произошло в молодости и где ее муж сейчас.

Как прошел разговор самоотверженной бабушки с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 3 выпуске 2 сезона «Супербабушки».

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