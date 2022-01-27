31 января в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 1 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супербабушка». Четыре новых участницы продемонстрируют, что они разбираются в воспитании лучше других, и попытаются получить титул «супербабушка». На первой неделе сезона за желанное звание будут бороться: самоотверженная бабушка Людмила, фэшн-бабушка Анна, бабушка ― жена капитана Наталья и бабушка без выходных Светлана. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

Video: «Супербабушка» 2 сезон: Самоотверженная бабушка, фэшн-бабушка, бабушка ― жена капитана и бабушка без выходных ― участницы 1 недели Супербабушка 2 сезон: участницы 1 недели проекта. Образцово-показательная бабушка, эпатажная бабушка, олдскульная бабушка или покладистая бабушка - узнайте больше об участницах 1, 2, 3 и 4 выпусков СТБ

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Самоотверженная бабушка Людмила

Людмила ― пенсионерка, живет с детьми и занимается воспитанием внуков. Она уверена, что бабушка нужна, чтобы помогать детям, и готова приходить на помощь по первой просьбе. Людмила считает, что внуки ― ее все. Когда они приезжают к ней, то все делают вместе.

Фэшн-бабушка Анна

Анна ― модель 40+ и дизайнер, которая не забывает о себе. Она жена моряка. У нее трое детей и двое внуков ― Полина и Кирилл, а третий уже на подходе. Внуками она занимается в свое свободное время, всегда играет с ними в веселые игры. В семье относятся с большим уважением к личной жизни Анны. Женщина считает, что дети должны жить отдельно.

Бабушка ― жена капитана Наталья

У бабушки Натальи муж ― капитан корабля, а сын ― старпом, и они бывают в рейсах одновременно. Наталья ― медик, последние 20 лет занимается пиявками. Раньше это была ее непосредственная работа, а сейчас ― только хобби, иногда она помогает своим бывшим пациентам. У нее двое детей и двое внуков, все живут отдельно. Внуки приезжают к бабушке только отдыхать, и она дает им возможность почувствовать, что такое детство, поэтому позволяет все. У Натальи бесспорный авторитет матери: дочь воспитывает своего сына сама, и бабушка уважает ее правила.

Бабушка без выходных Светлана

Светлана не смогла лично приехать на встречу, потому что дочери и зятю не удалось отпроситься с работы, поэтому она записала видео для бабушек. У нее две дочери ― Александра и Вероника ― и двое внуков: 3-летний Юрий и 10-месячный Роман. Светлана проводит с внуками большую часть времени, потому что дети много работают. Она считает, что дисциплина ― самое главное в воспитании детей, и они строго соблюдают режим. Бабушка может наказать внуков, если они не слушаются.

В течение недели участницы будут ходить друг к другу в гости с инспекциями. Они оценят соперниц по следующим критериям: воспитание, хозяйственность и саморазвитие. В финале эксперт по детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдаст одной из них свои 10 баллов. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание «супербабушка».

Психологический проект «Супербабушка»-2 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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