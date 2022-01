«Супербабуся» 2 сезон: Самовіддана бабуся, фешн-бабуся, бабуся — дружина капітана та бабуся без вихідних ― учасниці 1 тижня

31 січня о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 1 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири нові учасниці продемонструють, що вони знаються на вихованні краще за інших, і спробують отримати титул «супербабуся». На першому тижні сезону за омріяне звання боротимуться: самовіддана бабуся Людмила, фешн-бабуся Анна, бабуся — дружина капітана Наталя та бабуся без вихідних Світлана. Докладніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Людмила ― пенсіонерка, живе з дітьми і займається вихованням онуків. Вона впевнена, що бабуся потрібна, щоб допомагати дітям, і готова приходити на допомогу за першим проханням. Людмила вважає, що онуки ― її все. Коли вони приїжджають до неї, то все роблять разом.

Анна ― модель 40+ і дизайнерка, яка не забуває про себе. Вона дружина моряка. У неї троє дітей та двоє онуків ― Поліна та Кирило, а третій уже на підході. Онуками вона займається у свій вільний час, завжди грає з ними у веселі ігри. У сім’ї ставляться з великою повагою до особистого життя Анни. Жінка вважає, що діти повинні жити окремо.

У бабусі Наталі чоловік — капітан корабля, а син ― старпом, і вони бувають у рейсах одночасно. Наталя ― медик, останні 20 років займається п’явками. Раніше це була її безпосередня робота, а зараз ― лише хобі, іноді вона допомагає своїм колишнім пацієнтам. У неї двоє дітей та двоє онуків, усі живуть окремо. До бабусі онуки приїжджають тільки відпочивати, і вона дає їм можливість відчути, що таке дитинство, тому дозволяє все. У Наталі беззаперечний авторитет матері: донька виховує свого сина сама, і бабуся поважає її правила.

Світлана не змогла особисто приїхати на зустріч, бо доньці й зятеві не вдалося відпроситися з роботи, тому вона записала відео для бабусь. У неї дві доньки ― Олександра та Вероніка та двоє онуків: 3-річний Юрій і 10-місячний Роман. Світлана проводить з онуками більшість часу, бо діти багато працюють. Вона вважає, що дисципліна ― найголовніше у вихованні дітей, і вони суворо дотримуються режиму. Бабуся може й покарати онуків, якщо вони не слухаються.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості з інспекціями. Вони оцінять суперниць за такими критеріями: виховання, хазяйновитість і саморозвиток. У фіналі експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддасть одній із них свої 10 балів. Учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання «супербабуся».

Психологічний проєкт «Супербабуся»-2 виходить на СТБ о 19:05 з понеділка по четвер. Не пропустіть нові випуски!

