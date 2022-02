«Супербабуся» 2 сезон 3 випуск: самовіддана бабуся Людмила стала безкоштовною нянькою

2 лютого на телеканалі СТБ вийшов 3 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабусі змагаються за заповітне звання. Чому Людмила живе в сина й невістки? Що з її сімейного укладу найбільше обурило гостей? Чому онучка не хоче брати приклад з Людмили?

Самовіддана бабуся Людмила вже 4 роки як переїхала до сина з невісткою. У них величезний будинок, де вона допомагає з вихованням онуків 24/7. Бабуся дбає про 4-річну Машу, півторарічного Михайла і 18-річну Яну. Людмила їх дуже любить і вважає себе супербабусею, тому що весь свій час присвячує онукам.

Героїня зустріла нових подружок у дворі, де онуки стрибали на батуті. Вона відразу познайомила бабусь із невісткою Анею та молодшими онуками. У будинку гості були вражені розмахом ремонту, чистотою і помпезністю. У дітей здоровенна кімната і дуже багато іграшок. Бабусі були незадоволені тим, що так багато купується дітям, проте що сказав з цього приводу Дмитро Карпачов?

Учасниці відразу розпитали в Анни, чому вони забрали Людмилу до себе, чому не наймають няню, а завантажили бабусю постійним доглядом за дітьми. А також більше дізналися про спосіб життя сім’ї: на всі свята, пляж та розваги бабусю вивозять із дітьми, тому Людмила не сумує наодинці. У вільний час вона знаходить, чим зайнятися без онуків: спілкується з подругами, гуляє тощо.

Кімната Людмили не припала до смаку конкуренткам ― вони заявили, що бачать у ній замало особистих речей, а також що вона надто мала, на відміну від інших приміщень. Крім того, Людмила заявила, що не ходить по салонах краси. Суперниці ж вирішили, що вона недостатньо стежить за собою.

Анна та Людмила спробували запевнити інспекцію, що подібний склад сім’ї і спосіб життя нормальний. Проте їх розкритикували за те, що бабуся бере до себе спати маленького Михайла, а до цього спала з Машею. Це спричинило справжню дискусію! А що з цього приводу сказав Дмитро Карпачов?

Пізніше учасниці познайомилися зі старшою онукою Людмили ― донькою її сина від першого шлюбу. Виявилося, що дівчина довго жила з мамою, де до неї ставилися не дуже добре і могли карати, а іноді й доволі нестримно. Крім того, коли вона підросла, то дізналася, що це не батько не хотів із нею спілкуватися, а мама не підпускала нікого з батькових родичів до дитини. Зараз Яна навчається, батько подарував їй автомобіль на повноліття, і дівчина у прекрасних стосунках з Анною та зі своєю бабунею. Проте вона заявила, що не хотіла би прожити життя, як Людмила, ― вона вважає, що бабуся мала би знайти собі чоловіка.

Увечері гості познайомилися з сином Люди, який пояснив історію з першою дружиною та розлученням, чому дарує Яні все і як ставиться до їхнього укладу життя з бабусею замість няні.

За вечерею Людмила вперше пояснила, чому теперішнє життя для неї чудове, що сталося в молодості та де її чоловік зараз.

Як пройшла розмова самовідданої бабусі з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться в повному 3 випуску 2 сезону «Супербабусі».

