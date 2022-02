«Супербабуся» 2 сезон: хто переміг у 4 випуску від 03.02.2022

У 4 випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супербабуся»-4 стало відоме ім’я переможниці першого тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці та експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг? Про результати читайте в матеріалі.

Фешн-бабуся Анна займається модельним бізнесом та випускає власний одяг. Вони з чоловіком мають велику сім’ю ― трьох дітей: Толю, Машу та Жору. Старший син Толя з дружиною Оленою вже народили їм двох онуків, а також готуються до появи третього. Анна займається онуками у свій вільний час і влаштовує справжні карнавали для гостей.

Бабуся без вихідних Світлана переїхала до Одеси заради доньки. Вона продала житло у центрі Львова і придбала квартиру доньці та будинок собі. Світлана здає кімнати відпочивальникам та готується до ремонту ― двір не в найкращому стані. Бабуся займається онуками весь час, бо вони по 10 днів поспіль не бачать батьків, які постійно зайняті на роботі в казино.

Самовіддана бабуся Людмила жила з чоловіком, який до неї не дуже добре ставився. Зараз вона мешкає з меншим сином та його сім’єю ― дружиною Анною та онуками Яною, Машею і Михайлом. Бабуся займається онуками стільки часу, скільки може, бо дуже їх любить. Людмила вважає, що для бабусі головне ― жити для онуків.

Наталя та її чоловік-капітан мешкають у будинку. Їхні син і донька мешкають окремо, проте недалеко. Син Наталі ― старпом на кораблі і часто ходить з батьком у рейси, а вона з невісткою дружні та підтримують одна одну. Наталя — колишня медикиня, тривалий час займалася п’явками. Вона й зараз приходить на допомогу колишнім клієнтам. Донька Наталі виховує сина сама, тому обидва онуки багато часу проводять з мамами та бабусею.

Дмитро Карпачов сказав, що для нього цей тиждень був про баланс любові до себе та своїх рідних, бо супербабуся ― це та, яка оточує дітей та онуків любов’ю і може їх підтримати. Водночас не треба забувати про себе. Він зазначив, що всім треба попрацювати над цим. Проте свої бали віддав Наталії, бо, на його думку, вона не заслуговує на останнє місце в таблиці.

Отже, переможниця 1 тижня «Супербабусі»-2 ― фешн-бабуся Анна.

