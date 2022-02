«Супербабуся» 2 сезон 2 випуск: бабуся без вихідних Світлана зруйнувала своє життя

1 лютого на телеканалі СТБ вийшов 2 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабусі змагаються за заповітне звання. Чому Світлана живе в будинку, який потребує ремонту? Де працює її донька, яка рідко бачиться з власними дітьми? Що стоїть за стилем життя бабусі без вихідних Світлани?

Бабуся без вихідних Світлана живе сама. Одна її донька працює в Одесі, інша дитина навчається за кордоном. Старшому онуку Світлани Юрію ― 3 роки, Романові — 10 місяців, і бабуся проводить із ними більш ніж тиждень без допомоги батьків. Вона займається вихованням онуків, привчає їх до суворого порядку та дисципліни.

Світлана зустріла бабусь на пляжі, куди вона часто ходить з дітьми. Проте учасниці відразу були вражені тим, що високі сходи до моря в аварійному стані, а Світлана спускалася ними з двома малими дітлахами. Також суперниць здивувала її беззаперечна згода дбати про онуків, у той час як рідні батьки через роботу не бачаться з ними тижнями.

Дім героїні так не сподобався конкуренткам, що вони довели її до сліз. Виявилося, що Світлана заробляє здаванням житла туристам. Учасниці зауважили, що у дворі недороблений басейн, куди можуть попадати діти, в будинку брудні кімнати, кухня з павутинням і все дуже неохайно.

Світлана пояснила, що в неї була власна справа у Львові, вона мала шикарну квартиру і могла дозволити собі все, що завгодно. Проте вони продали житло й переїхали до Одеси: в одну квартиру — донька, в іншу — мати. За домовленістю, Світлана гледить онуків, а діти їй допомагають фінансово.

Гості принесли хлопчикам подарунки, проте малюки не були у великому захваті: ― як пояснила Світлана, батьки постійно купують їм іграшки, якими завалено весь двір. Бабуся обурила всіх тим, що вона в якості покарання може бити дітей. Що їй сказали з цього приводу гості й ведучий Дмитро Карпачов?

Коли учасниці познайомилися з донькою Світлани, у них з’явилося ще більше запитань: чому вона загнала маму в таку ситуацію, ким вони з чоловіком працюють і чи вважають такий уклад нормальним? Що ще розповіла жінкам донька Світлани?

Для застілля Світлана наготувала українських страв і була готова до розмови. Вона зізналася, що шкодує, як усе обернулося, проте учасниці «Супербабусі» так і не змогли знайти причину, яка призвела до катастрофічної ситуації в героїні випуску.

Як пройшла розмова бабусі без вихідних з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться в повному 2 випуску 2 сезону «Супербабусі».

