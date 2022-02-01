«Супербабушка» 2 сезон 2 выпуск: бабушка без выходных Светлана разрушила свою жизнь

1 февраля на телеканале СТБ вышел 2 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушки соревнуются за заветное звание. Почему Светлана живет в доме, нуждающемся в ремонте? Где работает её дочь, которая редко видится с детьми? Что стоит за стилем жизни бабушки без выходных Светланы?

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Бабушка без выходных Светлана живет сама. Одна её дочь работает в Одессе, другой ребенок учится за границей. Старшему внуку Светланы Юрию ― 3 года, Роману ― 10 месяцев, и бабушка проводит с ними больше недели без помощи родителей. Она занимается воспитанием внуков, приучает их к строгому порядку и дисциплине.

Светлана встретила бабушек на пляже, куда она часто ходит с детьми. Однако участницы сразу были поражены тем, что высокая лестница в аварийном состоянии, а Светлана спускалась по ней с двумя малышами. Также соперниц удивило её молчаливое согласие заботиться о внуках, в то время как родители из-за работы не видят их неделями.

Дом героини так не понравился женщинам, что они довели её до слез. Оказалось, что Светлана зарабатывает сдачей жилья туристам. Конкурентки отметили, что во дворе недоделанный бассейн, куда могут упасть дети, в доме грязные комнаты, кухня с паутиной и всё очень неопрятно.

Светлана объяснила, что у нее было собственное дело во Львове, она имела шикарную квартиру и могла позволить себе все что угодно. Однако они продали жилье и переехали в Одессу: в квартиру ― дочь, в дом ― мать. По договоренности, Светлана ухаживает за внуками, а дети помогают ей финансово.

Гости принесли детям подарки, однако малыши не были в большом восторге ― как объяснила Светлана, родители постоянно покупают им кучу игрушек, которыми завален весь двор. Бабушка возмутила всех тем, что она в качестве наказания может бить детей. Что ей сказали по этому поводу гости и ведущий Дмитрий Карпачев?

Когда участницы познакомились с дочерью Светланы, у них возникло еще больше вопросов: почему она загнала мать в такую ​​ситуацию, кем они с мужем работают и считают ли подобный уклад нормальным? Что еще рассказала женщинам дочь Светланы?

Для застолья Светлана приготовила украинские блюда и была готова к разговору. Она призналась, что сожалеет о том, как все обернулось, однако участницы «Супербабушки» так и не смогли найти причину, которая привела к катастрофической ситуации у героини выпуска.

Как прошел разговор бабушки без выходных с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 2 выпуске 2 сезона «Супербабушки».

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