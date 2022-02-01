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«Супербабушка» 2 сезон 2 выпуск: бабушка без выходных Светлана разрушила свою жизнь

01.02.2022

1 февраля на телеканале СТБ вышел 2 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушки соревнуются за заветное звание. Почему Светлана живет в доме, нуждающемся в ремонте? Где работает её дочь, которая редко видится с детьми? Что стоит за стилем жизни бабушки без выходных Светланы?

Супербабушка 2 випуск 2 01.02.2022

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Бабушка без выходных Светлана живет сама. Одна её дочь работает в Одессе, другой ребенок учится за границей. Старшему внуку Светланы Юрию ― 3 года, Роману ― 10 месяцев, и бабушка проводит с ними больше недели без помощи родителей. Она занимается воспитанием внуков, приучает их к строгому порядку и дисциплине.

Супербабушка 2

Светлана встретила бабушек на пляже, куда она часто ходит с детьми. Однако участницы сразу были поражены тем, что высокая лестница в аварийном состоянии, а Светлана спускалась по ней с двумя малышами. Также соперниц удивило её молчаливое согласие заботиться о внуках, в то время как родители из-за работы не видят их неделями. 

Супербабушка 2

Дом героини так не понравился женщинам, что они довели её до слез. Оказалось, что Светлана зарабатывает сдачей жилья туристам. Конкурентки отметили, что во дворе недоделанный бассейн, куда могут упасть дети, в доме грязные комнаты, кухня с паутиной и всё очень неопрятно.

Супербабушка 2

Светлана объяснила, что у нее было собственное дело во Львове, она имела шикарную квартиру и могла позволить себе все что угодно. Однако они продали жилье и переехали в Одессу: в квартиру ― дочь, в дом ― мать. По договоренности, Светлана ухаживает за внуками, а дети помогают ей финансово.

Супербабушка 2

Гости принесли детям подарки, однако малыши не были в большом восторге ― как объяснила Светлана, родители постоянно покупают им кучу игрушек, которыми завален весь двор. Бабушка возмутила всех тем, что она в качестве наказания может бить детей. Что ей сказали по этому поводу гости и ведущий Дмитрий Карпачев?

Супербабушка 2

Когда участницы познакомились с дочерью Светланы, у них возникло еще больше вопросов: почему она загнала мать в такую ​​ситуацию, кем они с мужем работают и считают ли подобный уклад нормальным? Что еще рассказала женщинам дочь Светланы?

Супербабушка 2

Для застолья Светлана приготовила украинские блюда и была готова к разговору. Она призналась, что сожалеет о том, как все обернулось, однако участницы «Супербабушки» так и не смогли найти причину, которая привела к катастрофической ситуации у героини выпуска.

Супербабушка 2

Как прошел разговор бабушки без выходных с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 2 выпуске 2 сезона «Супербабушки».

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