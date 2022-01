«Супербабуся» 2 сезон 1 випуск: бабуся Анна створила картинку ідеальної сім’ї

31 січня на телеканалі СТБ вийшов 1 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабусі змагаються за заповітне звання. Чому фешн-бабуся Анна хоче бути кращою за всіх? Що викликало недовіру в інших учасниць? Що про Анну розповіла її невістка?

Фешн-бабуся Анна вже чотири роки не працює ― чоловік просто дозволив їй цього не робити. Зате вона випускає власну лінію одягу, а також пробує себе в модельному бізнесі в категорії 40+. Анна виховує трьох дітей, найстарший син живе окремо з дружиною та дітьми, а донька та менший син живуть з батьками. Вона має двох онуків, а невістка вже вагітна третім. Анна вважає себе супербабусею, бо є прикладом для молодших поколінь.

Зустріч гостей Анна запланувала заздалегідь: на порозі свого будинку вона постала в карнавальному костюмі Наполеона і похвалилася, що сама доглядає за територією і прибирає. Героїня запропонувала суперницям приміряти карнавальні сукні, які приготувала заздалегідь. Проте жінки дуже неоднозначно відреагували на подібні ігри.

Господиня натякнула, що в них удома бувають і високопоставлені гості, які залюбки переодягаються в костюми. Проте загадкою для жінок залишився її чоловік: він старший механік на кораблі, а Анна так і не познайомила його з учасницями. За її словами, він заробляє достатньо, щоб допомогти їй з хобі, кар’єрою моделі та іншим.

Анна похвалилася розкішними інтер’єрами та подарунком від дітей — картиною, де вони з чоловіком зображені як королівська сім’я. Вона запевнила, що сама прибирає весь будинок ― понад 200 квадратних метрів. На кухні бабусі познайомилися з середньою донькою. 25-річна дівчина завершує навчання, проте ще живе з мамою, поки влаштовує майбутнє. Донька нахвалювала маму так, що гості не повірили, що все сказане правда, і запідозрили постановку.

Після цього героїня познайомила конкуренток із дітьми старшого сина, яких привезла невістка Олена. Учасниці дізналися, що Анна ― бабуся вихідного дня, з онуками вона допомагає, проте тоді, коли має час поза своїми заняттями.

Олена також поспілкувалася з учасницями проєкту. Вона в добрих стосунках зі свекрухою, яка не втручається і не нав’язує їм із чоловіком нічого, а справді радо їх чекає в гості й допомагає з онуками, коли необхідно працювати або десь поїхати. Бабусі залишилися задоволені спілкуванням.

Анна почастувала гостей шикарним столом з морепродуктами та просеко. Тоді жінки розпитали її про пафосну поведінку та про дитинство і молодість. Героїня згадала, що була старшою із семи дітей, тому її дитинство закінчилося дуже рано, а матеріальних благ у неї було не так багато. За її словами, сімейне життя в них із чоловіком також було не таким багатим до його підвищення.

Як пройшла розмова фешн-бабусі Анни з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться в повному 1 випуску 2 сезону «Супербабусі».

