«Супербабушка» 2 сезон 1 выпуск: бабушка Анна создала картинку идеальной семьи

31 января на телеканале СТБ вышел 1 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушки соревнуются за заветное звание. Почему фэшн-бабушка Анна хочет быть лучше всех? Что вызывало недоверие у других участниц? Что про Анну рассказала ее невестка?

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Фэшн-бабушка Анна уже четыре года не работает ― муж просто позволил ей этого не делать. Зато она выпускает линию одежды, а также пробует себя в модельном бизнесе в категории 40+. Героиня воспитывает троих детей, старший сын живет с женой и детьми, а дочь и младший сын ― с родителями. Она имеет двух внуков, а невестка уже беременна третьим. Анна считает себя супербабушкой, потому что является примером для младших поколений.

Встречу гостей Анна запланировала заранее: на пороге своего дома она предстала в карнавальном костюме Наполеона и похвасталась, что сама ухаживает за территорией и убирает дом. Она предложила соперницам примерить карнавальные платья, которые приготовила заранее. Однако женщины очень неоднозначно отреагировали на подобные игры.

Хозяйка намекнула, что у них дома бывают и высокопоставленные гости, тоже с радостью переодевающиеся в костюмы. Однако загадкой для участниц остался муж Анны: он старший механик на корабле, а героиня так и не познакомила его с гостями. По словам Анны, он зарабатывает достаточно, чтобы помочь ей в хобби, карьере модели и других делах.

Анна похвасталась роскошными интерьерами и подарком от детей ― картиной, где они с мужем изображены как королевская семья. Она заверила, что сама убирает весь дом ― более 200 квадратных метров. На кухне бабушки познакомились со средней дочерью. 25-летняя девушка завершает учебу, однако еще живет с мамой, пока устраивает будущее. Дочь нахваливала маму так, что гости не поверили, что все сказанное ― правда, и заподозрили постановку.

После этого героиня познакомила их с детьми старшего сына, которых привезла невестка Елена. Конкурентки узнали, что Анна ― бабушка выходного дня, с внуками она помогает в свободное от своих занятий время.

Елена также пообщалась с участницами проекта. Она ​​в хороших отношениях со свекровью, которая не вмешивается и не навязывает им с мужем ничего, а действительно ждет их в гости и помогает с внуками, когда необходимо работать или куда-то поехать. Бабушки остались довольны общением.

Анна угостила женщин шикарным столом с морепродуктами и просекко. Тогда участницы расспросили ее о пафосном поведении, о детстве и молодости. Героиня вспомнила, что была старшей из семи детей, поэтому ее детство закончилось очень рано, а материальных благ у нее было не так много. По ее словам, семейная жизнь у них с мужем также была не такой богатой до его повышения.

Как прошел разговор фэшн-бабушки Анны с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 1 выпуске 2 сезона «Супербабушки».

Video: «Супербабушка» 2 сезон 1 выпуск: бабушка Анна создала картинку идеальной семьи Героиней 1 выпуска проекта Супербабушка 2 стала фешн-бабушка Анна, которая стала моделью 40+ и выпускает линию одежды. Как прошла инспекция в 1 выпуске Супербабушка 2 – читайте на сайте.

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