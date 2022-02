«Супербабуся» 2 сезон 4 випуск: дружина капітана Наталя сама виховувала дітей і займалася господарством

3 лютого на телеканалі СТБ вийшов 4 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабусі змагаються за заповітне звання. Чому донька Наталі хоче виховувати сина сама? Чому дружина капітана відмовилась від кар’єри блискучого медика? Як її сім’я дає раду з моряками в кількох поколіннях? І хто стала переможницею 1 тижня «Супербабусі»-2?

Наталя понад 20 років займається п’явками. У неї є чоловік-капітан, син-старпом і донька. Син і донька виховують по дитині ― Наталя займається онуками, коли їй їх довіряють. Під час рейсів чоловіків усі жінки родини надовго залишаються самі з дітьми. Кожна сім’я має власний будинок і авто, а бабуся обожнює балувати онуків.

Четвертий день для учасниць почався з того, що вони самі добиралися до Наталі додому ― вона живе за містом, тому, на думку жінок, це було складно зробити.

Вдома Наталя відразу повела гостей на кухню, де вони оцінили її як господиню та перевірили її посуд і холодильник. Людмила знайшла багато павутини і бруду на кухні, а в холодильнику ― сумнівну їжу. Вона в пух і прах рознесла Наталю як господиню, а потім у суперечці зізналася, що не забула ще її нападки за п’яти й зовнішність самої Людмили.

У залі Наталя показала жінкам своїх п’явок та розповіла про роботу і хобі. Виявляється, вона була перспективною студенткою і могла би стати чудовою хірургинею, проте обрала іншу кар’єру. Пізніше героїня зізналася, що їй довелося самій піднімати сім’ю, бо чоловік на початках не заробляв багато. Уже коли його кар’єра пішла вгору, у них з’явився достаток.

Після огляду будинку бабусі пішли на веранду знайомитися з донькою Наталі Катею, невісткою Ірою та їхніми синами. Спочатку приїхала Катя, яка привезла обох хлопчиків. Гості подарували їм іграшки, проте побачили, що дітки доволі балувані. Поспілкувавшись, вони завважили, що Катя може карати сина й племінника ляпанцем по дупці, а також, що в доньки прямо протилежні методи виховання, ніж у Наталі. Катя — за жорстку дисципліну та послух. Як прокоментував такі методи виховання Дмитро Карпачов, і що сказали учасниці про Катю?

В особистій розмові Катя розповіла, що мамі довелося пожертвувати кар’єрою і сидіти з дітьми, поки тата не було поруч. Вона зазначила, що не задоволена своїм дитинством і вихованням, а також сім’єю, де батька часто подовгу не було вдома. Катя розлучилася з чоловіком, бо в нього була аналогічна робота, ― в такій ситуації вона вважає за краще залишатись одиначкою.

За вечерею учасниці дізналися про те, як Наталя справлялася сама, поки вдома не було чоловіка і грошей. До одруження він ще не був моряком, і поки діти були малі, узагалі плавав за студентську стипендію. Наталя заробляла, де могла, їй допомагали сусіди. Коли чоловік перейшов на іншу роботу і пішов на підвищення, сім’я стала жити з достатком. Героїня зазначила, що бути дружиною моряка важко, проте не кидати ж кохану людину через гроші.

Як пройшла розмова бабусі Наталі з Дмитром Карпачовим, що він порадив їй і хто стала переможницею ― дивіться в повному 4 випуску 2 сезону «Супербабусі».

