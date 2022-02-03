«Супербабушка» 2 сезон 4 выпуск: жена капитана Наталья сама воспитывала детей и занималась хозяйством

3 февраля на телеканале СТБ вышел 4 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушки соревнуются за заветное звание. Почему дочь Натальи хочет воспитывать сына одна? Почему жена капитана отказалась от карьеры блестящего медика? Как семья Натали справляется с моряками в нескольких поколениях? И кто стал победительницей 1 недели «Супербабушки»-2?

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Наталья больше 20 лет занимается пиявками. У нее есть муж-капитан, сын-старпом и дочь. Сын и дочь воспитывают по ребенку ― Наталья занимается внуками, когда ей их доверяют. Во время рейсов мужей все женщины семейства надолго остаются сами с детьми. Каждая семья имеет свой дом и авто, а бабушка обожает баловать внуков.

Четвертый день для участниц начался с того, что они сами добирались к Наталье домой ― она живет за городом, поэтому, по мнению женщин, это было сложно сделать.

Дома Наталья сразу повела гостей в кухню, где они оценили ее как хозяйку и проверили ее посуду и холодильник. Людмила нашла много паутины и грязи на кухне, а в холодильнике ― сомнительную еду. Она в пух и прах разнесла героиню как хозяйку, а затем в перепалке призналась, что не забыла ещё её нападки за пятки и внешность самой Людмилы.

В зале Наталья показала женщинам своих пиявок и рассказала о работе и хобби. Оказывается, она была перспективной студенткой и могла бы стать блестящим хирургом, однако выбрала другую карьеру. Позже героиня призналась, что ей пришлось самой поднимать семью, потому что муж первое время не зарабатывал много. Уже когда его карьера пошла вверх, у них появился достаток.

После осмотра дома бабушки отправились на веранду знакомиться с дочерью Натальи Катей, невесткой Ирой и их сыновьями. Сначала приехала Катя и привезла обоих мальчиков. Гости подарили им игрушки, однако увидели, что дети достаточно балованы. Пообщавшись, они отметили, что Катя может наказывать сына и племянника шлепком по попе, а также, что у нее прямо противоположные методы воспитания, чем у Натальи. Катя ― за жесткую дисциплину и послушание. Как прокомментировал такие методы воспитания Дмитрий Карпачев, и что сказали женщины о Кате?

В личном разговоре Катя рассказала, что маме пришлось пожертвовать карьерой и сидеть с детьми, пока отца не было рядом. Она отметила, что не довольна своим детством и воспитанием, а также семьей, где отец часто подолгу отсутствовал дома. Катя развелась с мужем, потому что у него была аналогичная работа, ― в такой ситуации она предпочитает остаться одинокой.

За ужином участницы узнали о том, как Наташа справлялась сама, пока дома не было мужа и денег. До свадьбы он еще не был моряком, и пока дети были малы, вообще плавал за студенческую стипендию. Наталья зарабатывала где могла, ей помогали соседи. Когда муж перешел на другую работу и пошел на повышение, семья стала жить с достатком. Героиня отметила, что быть женой моряка тяжело, но не бросать же любимого человека из-за денег.

Как прошел разговор бабушки Натальи с Дмитрием Карпачевым, что он ей посоветовал и кто стала победительницей ― смотрите в полном 4 выпуске 2 сезона «Супербабушки».

Video: «Супербабушка» 2 сезон 4 выпуск: жена капитана Наталья сама воспитывала детей и занималась хозяйством Героиней 4 выпуска проекта Супербабушка 2 стала жена капитана Наталья, которая сама воспитывала детей. Как прошла инспекция в 4 выпуске Супербабушка 2 и кто победил – читайте на сайте.

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