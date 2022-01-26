31 января в 20:15 на СТБ состоится премьера нашумевшего сериала «Папаньки»-4 от творцов «Дизель Студио». В новых сериях мы узнаем о необычных приключениях друзей, нестандартных способах преодоления проблем и об их успехах в семейной жизни. Читайте биографию актера юмористического сериала «Папаньки»-4 Егора Крутоголова!

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Егор Крутоголов ― актер и телеведущий. Родился 6 июля 1980 года в Николаеве. В школе занимался бальными танцами в ансамбле «Грация». Поступил в 1997 году в педагогический, потом перешел в николаевский филиал Киево-Могилянской академии (теперь Черноморский национальный университет им. Петра Могилы) на второй курс, где изучал романо-германскую филологию. Впоследствии даже стал преподавателем!

В универе Егор начал играть в студенческом КВН, который постепенно перерос в его основное занятие. В 2000 году вместе с Евгением Гашенко и Михаилом Шинкаренко они создали команду КВН «Дизель».

После распада команды в 2006 году Егор Крутоголов сделал следующий шаг и начал строить карьеру на телевидении. До 2011 года он активно работал в десятке разных проектов, стал телеведущим. С 2007 года начал сниматься в фильмах и сериалах. В 2011—2013 годах играл в сериале «Такси» от Film.ua для ICTV.

В 2015 году Егор Крутоголов вместе с Михаилом Шинкаренко, Евгением Гашенко, Александром Бережком и Алексеем Бланарем создали «Дизель Студио», самыми известными проектами которой стали «Дизель шоу», «На троих», «Дизель утро».

В 2018 году на экраны вышел первый сезон замечательной семейной комедии производства «Дизель Студио» «Папаньки», в которой Крутоголов сыграл одну из главных ролей. Про своего персонажа Егор говорит, что он «списан» из реальной жизни.

Надежный тыл и отдушина Крутоголова ― его семья. С женой Катей, которая является штатным фотографом «Дизель Студио», они вместе с 2006 года и с любовью воспитывают двоих сыновей.

Егор Крутоголов очень любит спорт. Он ― кандидат в мастера спорта по большому теннису и страстный любитель автоспорта. Часто публикует фотографии с домашних тренировок в социальных сетях. Кроме того, занимается боксом и пауэрлифтингом. Старшего сына Егор тоже приобщает к спортивному миру. В 2017 году маленький Лев стал чемпионом Украины по картингу.

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Смотрите премьеру 4 сезона сериала «Папаньки» с 31 января в 20:15. Не пропустите!

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