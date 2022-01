31 січня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра довгоочікуваного серіалу «Папаньки»-4 від творців «Дизель Студіо». У нових серіях ми дізнаємося про незвичайні пригоди друзів, нестандартні способи подолання проблем та про їхні успіхи в сімейному житті. Читайте біографію актора гумористичного серіалу «Папаньки»-4 Єгора Крутоголова!

Єгор Крутоголов ― актор і телеведучий. Народився 6 липня 1980 року в Миколаєві. У школі займався бальними танцями в ансамблі «Грація». Вступив у 1997 році до педагогічного, потім перейшов до миколаївської філії Києво-Могилянської академії (тепер Чорноморський національний університет ім. Петра Могили) на другий курс, де вивчав романо-германську філологію. Згодом навіть став викладачем!

В універі Єгор почав грати в студентському КВК, що поступово переросло в його основне заняття. 2000 року з Євгеном Гашенком та Михайлом Шинкаренком вони створили команду КВК «Дизель».

Після розпаду команди у 2006 році Єгор Крутоголов зробив наступний крок та почав будувати кар’єру на телебаченні. До 2011 року він активно працював у десятку різних проєктів, став телеведучим. З 2007 року почав зніматися у фільмах та серіалах. У 2011―2013 роках грав у серіалі «Таксі» від Film.ua для ICTV

У 2015 році Єгор Крутоголов разом із Михайлом Шинкаренком, Євгеном Гашенком, Олександром Бережком та Олексієм Бланарем створили «Дизель Студіо», найвідомішими проєктами якої стали «Дизель шоу», «На трьох», «Дизель ранок».

У 2018 році на екрани вийшов перший сезон чудової сімейної комедії виробництва «Дизель Студіо» «Папаньки», в якій Крутоголов зіграв одну з головних ролей. Про свого персонажа Єгор каже, що він «списаний» з реального життя.

Надійний тил та віддушина Крутоголова ― його сім’я. З дружиною Катею, яка є штатною фотографинею «Дизель Студіо», вони разом з 2006 року і в любові виховують двох синів.

Єгор Крутоголов дуже любить спорт. Він ― кандидат у майстри спорту з великого тенісу і пристрасний шанувальник автоспорту. Часто публікує фотографії з домашніх тренувань у соціальних мережах. Крім того, займається боксом та паверліфтингом. Старшого сина Єгор теж долучає до спортивного світу. 2017 року маленький Лев став чемпіоном України з картингу.

