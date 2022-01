«Папаньки»: всі актори серіалу

31 січня о 20:15 на телеканалі СТБ виходить 4 сезон улюбленого сімейного серіалу «Папаньки» від творців «Дизель Студіо». У ньому грає неперевершений акторський склад — улюбленці телеглядачів з минулого сезону і нові цікаві актори. Читайте біографії всіх акторів серіалу «Папаньки» просто зараз!

Єгор Крутоголов — актор і телеведучий. Народився в 1980 році в Миколаєві в сім’ї викладачки та інженера. З дитинства займався бальними танцями, був капітаном шкільної команди КВК. Закінчив Гуманітарний університет ім. Петра Могили, факультет романо-германської філології та зарубіжної літератури. Цікаво, що через рік після цього він разом з Євгеном Гашенком створив команду КВК «Дизель».

Після розпаду команди в 2006 році Єгор Крутоголов зробив наступний крок і почав будувати кар’єру на телебаченні. Він брав участь у багатьох гумористичних проєктах. З 2013 року став тісно співпрацювати з телеканалом ICTV. На каналі з’явилося багато проєктів «Дизель Студіо»: «Дизель Шоу», «На трьох», «Дизель ранок», «Папаньки». Єгор Крутоголов у них не тільки актор, а й художній керівник.

Євген Гашенко — талановитий актор, телеведучий, сценарист. Народився 1981 року в Миколаєві. Як гуморист починав з КВК: Євген навчався на економіста в Миколаївській міській філії Києво-Могилянської академії і, як багато студентів того часу, грав у цю гру. У 2000 році Євген Гашенко і Єгор Крутоголов заснували команду КВК «Дизель», яка і стала відправною точкою для майбутньої «Дизель Студіо». Команда проіснувала не дуже довго, зате актори встигли здобути популярність і створити згуртований колектив, який смішить нас донині.

Вікторія народилася 25 січня 1983 року в Запоріжжі в сім’ї педагогів. Незважаючи на те, що вона закінчила школу з фізико-математичним ухилом, обрала спеціальність акторки. Після навчання перебувала у трупі Запорізького театру, а з 2008 по 2016 рік ― Театру на Подолі. Всі знають Віку завдяки її гумористичному амплуа, проте вона також сильна як драматична актриса, навіть стала володаркою театральної премії «Золота пектораль» за найкращу жіночу роль.

Вікторія сама пише пісні, які не раз виконувала на сцені. Завдяки цьому, а також таланту смішити людей, вона потрапила до КВК, стала учасницею команди «Дівчата з Житомира», де подружилася з неперевершеною Мариною Поплавською. Згодом вони обидві стали артистками «Дизель Студіо».

Вікторія Булітко зіграла в кількох повнометражних стрічках, у серіалах і, звичайно, виступає в «Дизель шоу» та «На трьох». Здобула епізодичну роль у «Папаньках», але в 4 сезоні вона переросла в головну завдяки любові фанатів, які просили залишити її персонажа Ольгу.

Мало хто знає, що справжнє ім’я Лілії Ребрик — Ліліана Іванівна Тодорюк! Актриса і телеведуча народилася 8 травня 1981 року в місті Чернівці.

Лілія закінчила музичну школу за класом фортепіано, до того ж вона — майстер спорту з художньої гімнастики. З 2006 року Лілія була ведучою прогнозу погоди на телеканалі СТБ, а в 2009 році — програми «Неймовірні історії кохання». У 2008–2016 роках — ведуча талант-шоу «Танцюють всі!». А зараз — актриса головного комедійного серіалу країни «Папаньки»!

Андрій Федінчик народився 25 лютого 1985 року в Улан-Баторі, Монголія. В юності займався різними видами мистецтва і приділяв увагу спорту. Добре проявив себе у важкій атлетиці, спортивній гімнастиці, футболі та навіть у східних єдиноборствах. Любив грати на гітарі. А в роки навчання запам’ятався всім як капітан шкільної команди КВК.

У 2012 році харизматичний актор став частиною Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я». Але популярність Андрію Федінчику принесла роль Тимура в серіалі «Клан ювелірів», а пізніше — в серіалі «Зоя» на СТБ.

Актор щасливий у шлюбі зі своєю коханою дружиною Наталкою Денисенко. Закохані познайомилися на знімальному майданчику. За їхніми словами, спільна робота настільки зблизила, що екранний роман переріс у щире кохання. Восени 2017 року у пари народився син, якого назвали Андрієм.

Євген Сморигін — актор кіно і телебачення, ведучий, колишній учасник КВК. Незважаючи на проблеми з мовленням, пов’язані з заїканням, артист втілив головну мрію свого життя і став улюбленцем публіки. Він реалізувався як комік, музикант і продюсер.

Євген бере участь у численних проєктах «Дизель Студіо», відвідує гастрольні виступи і залишається затребуваним як ведучий. Він продовжує зніматися у фільмах і серіалах. Актора часто запрошують гостем на різноманітні шоу. У 2022 році Сморигін продовжує творчу діяльність як актор, автор текстів та ведучий заходів. Новинами про свіжі проєкти він з радістю ділиться з фоловерами в соцмережах.

Ольга Арутюнян — відома українська актриса. Закінчила Національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (2015 рік, майстерня Д. Богомазова).

У 2015–2017 роках була артисткою драми другої категорії Академічного театру юного глядача на Липках. У 2015–2016 роках працювала в Новому драматичному театрі на Печерську. З 2017 — актриса «Дизель шоу».

Ольга Атанасова (Лук’яненко) — актриса театру і кіно, яка здобула популярність після виходу в світ серіалів «Кадети», «Моя прекрасна сім’я» і «Вовчиця». Ольга народилася 11 липня 1984 року в Києві. Ще будучи студенткою Національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, амбіційна дівчина успішно дебютувала на сцені столичного академічного Театру на лівому березі Дніпра. Зараз затребувана актриса грає в багатьох українських фільмах і серіалах.

Наталка Денисенко народилася 17 грудня 1989 року в Чернігові. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, майстерня А. А. Непиталюка.

Сьогодні за плечима актриси багато яскравих ролей у кіно. Популярність прийшла до неї після робіт у містичному серіалі «Щоденники темного» і костюмованій драмі «Кріпосна». Наталка Денисенко вийшла заміж за колегу по цеху — актора Андрія Федінчика. Пара виховує сина.

Павло Алдошин народився 2 жовтня 1987 року в Генічеську. Закінчив Харківську державну академію культури. Є членом трупи Харківського «Театру 19». Активно знімається в українських серіалах ― він відомий за ролями в «Кава з кардамоном», «Солона карамель» та ін.

У серіалі «Папаньки» зіграє Стаса ― партнера Єгора, який приїжджає з-за кордону подивитися, як там їхній готель, який вони тримають 50/50.

Вероніка Лук’яненко народилася 26 червня 2002 року в Києві. З ранніх років займалася музикою, вокалом і танцями.

У 2018 році вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, курс Б. Бенюка. У кіно зніматися почала з восьми років, дебютувавши в стрічках «Коли на південь відлетять журавлі» (Катя) і «Центральна лікарня» (Маріша).

Олександр Ярема народився 26 травня на Миколаївщині. Випускник Київського національного університету театру кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. З 1996 року був актором Театру юного глядача у Києві, працював ведучим на СТБ. Активно грає в театрі. З 2019 року ― у трупі Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка.

У серіалі «Папаньки» грає сусіда Єгора, який навіть після того, як той з’їхав до готелю, продовжує з’являтися і спілкуватися із «сусідом».

Олег Петрович Іваниця народився 26 квітня 1978 року в Тернополі. Український актор театру і кіно, шоумен, сценарист. Закінчив Інститут міжнародного бізнесу при Тернопільській академії народного господарства. Пізніше навчався в студії акторської майстерності «Чорний Квадрат».

Широку популярність йому принесла робота в гумористичному проєкті «Дизель шоу», в якому він створив цілу галерею пам’ятних глядачам образів.

