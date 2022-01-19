Уже 31 січня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Папаньки»-4 виробництва «Дизель Студіо», в якому глядачі дізнаються, як повернулася доля друзів, куди завели їх кохання, робота і як це витримала їхня дружба. Актриса «Дизель Студіо» Вікторія Булітко відверто розповіла нам про 4 сезон серіалу «Папаньки» і про свою героїню. Чим поділилася Вікторія ― читайте в ексклюзивному інтерв’ю на СТБ.

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Ваша героїня Ольга ― наскільки вона відрізняється від вас у житті? І чи важко було входити в образ жінки, яка «вкрала» чужого чоловіка?

Ось цим ми з нею якраз і відрізняємося ― так я в чужі стосунки не влазила б. Просто тому, що я, напевно, вірю в карму і мені совість не дозволить. Чому я кажу «напевно» ― бо мені здається, що ні в чому в цьому житті не можна бути впевненим на 100%, але в 99% я б, звичайно, не влізла в чужі стосунки, щоб не зіпсувати сім’ю. Плюс люди мають бути вільними, щоб розпочинати нові стосунки.

Якими будуть стосунки Ольги з Микитою?

Якщо говорити про початок, то Ольга Миколаївна і не збиралася зустрічатися з Микитою. Вона не мала жодних серйозних планів на нього. Вона мала зробити «брудну справу» і зникнути, але глядачі так переживали за пару Микита―Ольга, що просили їх залишити. І ми не планували це спочатку, але якось гармонійно автори виписали: Микита й Ольга не були поганими, а дружина його сама покинула. І совість ніби чиста, бо Ольга Миколаївна не відбивала його, а сама Іра зробила, можливо, помилку, що пішла від такого чоловіка.

А чи буде Ольга далі в сезонах?

А ми не можемо розповісти, чим закінчується сезон, але мені здається, що буде таке ж феєричне продовження історії, як і був початок.

Героїня змінюється в новому сезоні?

Жінки змінюються, якщо до них приходять стосунки, кохання, ― і до Ольги Миколаївни це прийшло. Ось ми сьогодні з гримером обговорювали таку історію. Я кажу: «Ось я пам’ятаю, як ти раніше завивала собі волосся». А вона каже: «Знайшла собі чоловіка ― вже не завиваю». Жінка стає більш м’якою, якщо з’являється кохання. Якщо люди різні, ці притирання можуть закінчитися сумно. Як, схоже, у Микити з Іриною ― у них історія пиляння та «дружини-пилки» вимальовувалась.

Який момент зйомок 4 сезону був найяскравішим і найбільше запам’ятався?

Два моменти: це коли Микита заночував у Ірини вже після остаточного розриву і фінал, у якому я роблю неймовірне. А так ― забули перуку Ольги Миколаївни, і довелося із зовсім іншої перуки зробити нову і повторити. Але вона всім уже так сподобалася, що далі на зйомках я працюватиму в ній — вона, здається, навіть більш гармонійно пасує до мого обличчя. Трохи було страшно нам через неї.

А чи довелося щось нове вивчати для ролі?

Поки що ні, поки мене не садили на коня і не спускали з парашута. І, сподіваюся, не доведеться, ― я не люблю великий екстрим. Звісно, ​​якщо доведеться, то ми, артисти, на все готові.

А танцювальні навички застосовували?

З танцем ― ось, до речі, ― так і не використала. Я хотіла би потанцювати, я люблю танцювати. Я продовжила б, але все немає часу. На шпагат нещодавно пішла для ролі. Але поки що не сіла ― не так часто виходить ходити, як би я хотіла.

Як ви встигаєте поєднувати всі свої проєкти з повсякденними справами та особистим життям?

Найскладніший період у житті був, коли я поєднувала «Дизель шоу», «На трьох», «Папаньки» і «Танці» ― після цього все здається дуже легким. Тоді були гастролі в інших містах, і зі мною їздив Дмитро Дікусар, щоб репетирувати. Я тоді думала, коли ж я знепритомнію.

Дивіться серіал «Папаньки» з 10 січня з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. 4 сезон серіалу «Папаньки» стартує 31 січня о 20:15. Не проґавте прем’єру!

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