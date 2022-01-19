Уже 31 января в 20:15 на СТБ состоится премьера сериала «Папаньки»-4 производства «Дизель Студио», в котором зрители узнают, как повернулась судьба друзей, куда завела их любовь, работа и как это выдержала их дружба. Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко откровенно рассказала нам о 4 сезоне сериала «Папаньки» и о своей героине. Чем поделилась Виктория ― читайте в эксклюзивном интервью на СТБ.

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Ваша героиня Ольга ― насколько она отличается от вас в жизни? И трудно ли было входить в образ женщины, которая «увела» мужчину из семьи?

Вот этим мы с ней как раз и отличаемся ― так я бы в чужие отношения не влезала. Просто потому, что, наверное, я верю в карму и мне совесть не позволит. Почему я говорю «наверное» ― потому что, мне кажется, что ни в чем в этой жизни нельзя быть уверенными на 100%, но в 99% я бы, конечно, не влезла в чужие отношения, чтобы не испортить семью. Плюс люди должны быть свободными, чтобы начинать новые отношения.

Какими будут отношения Ольги с Никитой?

Если говорить о начале, то Ольга Николаевна и не собиралась встречаться с Никитой. У нее не было никаких серьезных планов на него. Она должна была сделать «грязное дело» и исчезнуть, но зрители настолько переживали за пару Никита―Ольга, что просили их оставить. И мы не планировали это изначально, но как-то все гармонично авторы выписали: Никита или Ольга не были плохими, а жена его сама бросила. И совесть вроде как и чиста, так как Ольга Николаевна не отбивала его, а сама Ира, может быть, ошиблась, что ушла от такого мужчины.

Как героиня меняется характером в новом сезоне?

Женщины меняются, если к ним приходят отношения, любовь, — и к Ольге Николаевне это пришло. К слову, мы сегодня с гримером обсуждали такую историю. Я говорю: «Помню, как ты раньше завивала себе волосы». А она отвечает: «Нашла себе мужчину ― уже не завиваю». Женщина становится более мягкой, если появляется любовь. А если люди разные, эти притирки могут закончиться печально. Как, похоже, произошло у Никиты с Ириной ― у них история пиления и «жены-пилы» вырисовывалась.

Встретим ли мы Ольгу в следующих сезонах?

А мы не можем рассказать, чем заканчивается сезон, но, мне кажется, что будет такое же феерическое продолжение истории, как и было начало.

Какой момент съемок 4 сезона был самым запоминающимся или ярким?

Два момента: это когда Никита заночевал у Ирины уже после окончательного расставания и финал, в котором я делаю нечто невероятное. А так, однажды забыли парик Ольги Николаевны и пришлось из совершенно другого парика сделать новый и повторить. Но он всем уже так понравился, что дальше на съемках я буду работать в нем ― он, кажется, даже гармоничнее к моему лицу. Немножко страшненько было всем нам из-за него.

А пришлось ли что-то новое изучить для роли?

Еще нет, пока меня не сажали на лошадь и не спускали с парашютом. И, надеюсь, не придется, ― я не люблю большой экстрим. Конечно, если придется, то мы, артисты, на все готовы.

А танцевальные навыки применяли?

С танцем ― вот, кстати, да ― не использовала. Я бы хотела потанцевать, люблю это. Я бы продолжила занятия, но все нет времени. На шпагат недавно пошла для роли, но пока что не села, ― не так часто получается ходить, как бы я хотела.

Как вы успеваете совмещать все свои проекты с повседневными делами и личной жизнью?

Самый сложный период в жизни у меня был, когда я совмещала «Дизель шоу», «На троих», «Папаньки» и «Танцы», ― после этого все кажется очень легким. Тогда были гастроли в других городах, и со мной ездил Дмитрий Дикусар, чтобы репетировать. Я тогда думала, в какой же момент сознание потеряю.

Смотрите сериал «Папаньки» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. А 4 сезон сериала «Папаньки» выходит уже 31 января в 20:15. Не пропустите премьеру!

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