«Папаньки»: все актеры сериала

С 31 января в 20:15 на телеканале СТБ выходит 4 сезон любимейшего семейного сериала «Папаньки» от создателей «Дизель Студио». В нем играет непревзойденный актерский состав ― любимцы телезрителей из прошлого сезона и новые интересные актеры. Читайте биографии всех актеров сериала «Папаньки» прямо сейчас!

Больше по теме: Дата премьеры любимого сериала «Папаньки»-4 на СТБ

Егор Крутоголов

Егор Крутоголов ― актер и телеведущий. Родился в 1980 году в Николаеве в семье преподавательницы и инженера. С детства занимался бальными танцами, был капитаном школьной команды КВН. Окончил Гуманитарный университет им. Петра Могилы, факультет романо-германской филологии и зарубежной литературы. Интересно, что через год после этого он вместе с Евгением Гашенко создал команду КВН «Дизель».

После распада команды в 2006 году Егор Крутоголов сделал следующий шаг и начал строить карьеру на телевидении. Он участвовал во многих юмористических проектах. С 2013 года стал плотно сотрудничать с телеканалом ICTV. На канале появилось много проектов «Дизель Студио»: «Дизель шоу», «На троих», «Дизель утро», «Папаньки». Егор Крутоголов в них не только актер, но и художественный руководитель.

Евгений Гашенко

Евгений Гашенко ― талантливый актер, телеведущий, сценарист. Родился в 1981 году в Николаеве. Как юморист начинал с КВН: Евгений учился на экономиста в Николаевском городском филиале Киево-Могилянской академии и, как многие студенты в то время, играл в эту игру. В 2000 году Евгений Гашенко и Егор Крутоголов основали команду КВН «Дизель», которая и стала отправной точкой для будущей «Дизель Студио». Команда просуществовала не очень долго, зато актеры успели обрести популярность и создать сплоченный коллектив, который смешит нас по сей день.

Больше по теме: Эмоциональные сцены, юмор и экшен ― Евгений Гашенко о 4 сезоне сериала «Папаньки»

Виктория Булитко

Родилась Виктория Булитко 25 января 1983 года в Запорожье в семье педагогов. Несмотря на то, что она заканчивала школу с физико-математическим уклоном, выбрала специальность актрисы. После учебы состояла в труппе Запорожского театра, а с 2008 по 2016 ― Театра на Подоле. Все знают Вику благодаря ее юмористическому амплуа, но она также сильна как драматическая актриса, даже стала обладательницей театральной премии «Золотая пектораль» за лучшую женскую роль.

Виктория сама пишет песни, которые не раз исполняла на сцене. Благодаря этому, а также таланту смешить людей, она попала в КВН, стала участницей команды «Девчонки из Житомира», где подружилась с непревзойденной Мариной Поплавской. Впоследствии они обе стали артистками «Дизель Студио». Виктория сыграла в паре полнометражных картин, в сериалах и, конечно же, выступает в «Дизель шоу» и «На троих». Получила эпизодическую роль в «Папаньках», но в 4 сезоне она переросла в главную благодаря любви фанатов, которые просили оставить ее персонажа Ольгу.

Лилия Ребрик

Мало кто знает, что настоящее имя Лилии Ребрик ― Лилиана Ивановна Тодорюк! Актриса и телеведущая родилась 8 мая 1981 года в городе Черновцы.

Лилия окончила музыкальную школу по классу фортепиано, к тому же она ― мастер спорта по художественной гимнастике. С 2006 года Лилия была ведущей прогноза погоды на телеканале СТБ, а в 2009 году — программы «Невероятные истории любви». В 2008–2016 годах — ведущая талант-шоу «Танцуют все!». А сейчас — актриса главного комедийного сериала страны «Папаньки»!

Андрей Фединчик

Андрей Фединчик родился 25 февраля 1985 года в Улан-Баторе, Монголия. В юности занимался разными видами искусства и уделял внимание спорту. Хорошо проявил себя в тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, футболе и даже в восточных единоборствах. Любил играть на гитаре. А в годы учебы всем запомнился как капитан школьной команды КВН.

В 2012 году харизматичный актер стал частью Киевской академической мастерской театрального искусства «Сузір’я». Но популярность Андрею Фединчику принесла роль Тимура в сериале «Клан ювелиров», а позже — в сериале «Зоя» на СТБ.

Актер счастлив в браке со своей любимой женой Наталкой Денисенко. Влюбленные познакомились на съемочной площадке. По их словам, совместная работа настолько сблизила, что экранный роман перерос в искреннюю любовь. Осенью 2017 года у пары родился сын, которого назвали Андреем.

Больше по теме: Будет феерическое продолжение: Виктория Булитко рассказала о своей героине и 4 сезоне «Папанек»

Евгений Сморигин

Евгений Сморигин — актер кино и телевидения, ведущий, бывший участник КВН. Несмотря на проблемы с речью, связанные с заиканием, артист воплотил главную мечту своей жизни и стал любимцем публики. Он реализовался как комик, музыкант и продюсер.

Евгений участвует в многочисленных проектах «Дизель Студио», ездит на гастрольные выступления и остается востребованным как ведущий. Он продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Актера часто приглашают в качестве гостя на разнообразные шоу. В 2022 году Сморигин продолжает творческую деятельность в качестве актера, автора текстов и ведущего мероприятий. Новостями о свежих проектах он с радостью делится с фолловерами в соцсетях.

Ольга Арутюнян

Ольга Арутюнян ― известная украинская актриса. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого (2015, мастерская Д. Богомазова).

В 2015–2017 годах была артисткой драмы второй категории Академического театра юного зрителя на Липках. В 2015–2016 годах работала в Новом драматическом театре на Печерске. С 2017 — актриса «Дизель шоу».

Ольга Атанасова

Ольга Атанасова (Лукьяненко) — актриса театра и кино, снискавшая популярность после выхода в свет сериалов «Кадетство», «Моя прекрасная семья» и «Волчица». Ольга родилась 11 июля 1984 года в Киеве.

Еще будучи студенткой Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, амбициозная девушка успешно дебютировала на сцене столичного академического Театра на левом берегу Днепра. Сейчас востребованная актриса играет во многих украинских фильмах и сериалах.

Больше по теме: Мы в ответе, за тех, кого приручили в первых сезонах: Егор Крутоголов о 4 сезоне сериала «Папаньки»

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, мастерская А. А. Непиталюка.

Сегодня за плечами актрисы много ярких ролей в кино. Известность пришла к ней после работ в мистическом сериале «Дневники темного» и костюмированной драме «Крепостная». Наталка Денисенко вышла замуж за коллегу по цеху — актера Андрея Фединчика, в 2017 году у них родился сын Андрюша. В «Папаньках» они с мужем играют вместе.

Павел Алдошин

Павел Алдошин родился 2 октября 1987 года в Геническе, закончил Харьковскую государственную академию культуры. Является членом труппы Харьковского «Театра 19». Активно снимается в украинских сериалах ― он известен по ролям в «Кофе с кардамоном», «Соленая карамель» и др.

В сериале «Папаньки» сыграет Стаса ― партнера Егора, который приезжает из-за границы посмотреть, как там их отель, который они держат 50/50.

Вероника Лукьяненко

Вероника Лукьяненко родилась 26 июня 2002 года в Киеве. С ранних лет занималась музыкой, вокалом и танцами.

В 2018 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, курс Б. Бенюка. В кино сниматься начала с восьми лет, дебютировав в лентах «Когда на юг улетят журавли» (Катя) и «Центральная больница» (Мариша).

Больше по теме: Ревность и приключения дочки-подростка: Евгений Сморигин рассказал, что ждет его героя в «Папаньках»-4

Александр Ярема

Александр Ярема родился 26 мая в Николаевской области. Выпускник Киевского национального университета театра кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. С 1996 года был актером Театра юного зрителя в Киеве, работал ведущим на СТБ. Активно играет в театре. С 2019 года — в труппе Национального академического драматического театра им. И. Франко.

В сериале «Папаньки» играет соседа Егора, который даже после того, как тот съехал в гостиницу, продолжает появляться и общаться с «соседом».

Олег Иваница

Олег Петрович Иваница родился 26 апреля 1978 года в Тернополе. Украинский актер театра и кино, шоумен, сценарист. Окончил Институт международного бизнеса при Тернопольской академии народного хозяйства. Позже обучался в студии актерского мастерства «Черный Квадрат».

Широкую известность ему принесла работа в юмористическом проекте «Дизель шоу», в котором он создал целую галерею запомнившихся зрителям образов.

Больше по теме: Андрей Фединчик: Для меня роль Саши в «Папаньках» — это приятная ностальгия!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.