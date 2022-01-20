Уже 31 января в 20:15 на СТБ состоится премьера сериала «Папаньки»-4 производства «Дизель Студио», в котором зрители узнают, как повернулась судьба друзей, куда завела их любовь, работа и как это выдержала их дружба. Актер «Дизель Студио» Евгений Гашенко рассказал о судьбе своего героя и поделился особенностями съемок сериала «Папаньки» на СТБ.

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Что у вас общего с Никитой, а в чем вы совершенно не похожи?

Из общего ― доброта, желание помочь, острый ум ― так как у него финансовое образование, это особый способ мышления. Он может схемы какие-то вскрывать. Любовь к семье ― первые три сезона он за нее держался, несмотря на то, что его сильно прессовала жена. В жизни я бы так не выдержал, с таким отношением, как у его тестя и супруги. И отношения с друзьями во всех проявлениях.

Не сходится ― это как он мог терпеть так долго сварливую женщину с ее отцом. Сценарий это умалчивает. В течение сезонов все крутилось вокруг семьи.

А в конце истории они будут вместе? Меняется ли ваш герой или его жена?

Герой вырастает, мне кажется, из-за этого и находит ту, с которой чувствует себя мужчиной, а не мальчиком для битья. Открывается романтический аспект, которого не было в браке. И, как я помню, в начале 4 сезона напоминают, что это жена ушла ― потому что она такая гордая и он ее чем-то не удовлетворяет. И я думаю, что ее властвование убило в нем мужское начало, которое не развивалось, а когда он встретил Ольгу Николаевну, там появилось то, чего не хватало.

Какую мораль несет ваш персонаж?

Сложно говорить о морали ― тут либо все на чувствах, либо на опыте держится. Я бы не стал анализировать это ― кто-то готов терпеть всю жизнь, а кто-то в какой-то момент говорит «хватит» и ищет, что ему нравится. У каждого свой путь. Опять же, расставание не по его и не по ее вине произошло, а по обоюдному решению ― что-то не срослось, не получилось. Примеров в жизни очень много, когда в семье люди понимают, что что-то не так, что они терпели очень долго какие-то недостатки, а теперь дальше так не могут.

Какая сцена самая тяжелая была, а какая самая яркая?

Сцены расставания, сцены, когда я ухожу, ― эмоционально сложные, потому что надо было войти в то состояние, представить близкого человека, пропустить через себя, чтобы было правдоподобно. И в какие-то моменты даже мурашки бегали. Когда Ольга Николаевна узнала, что Никита ночевал у бывшей, и сказала, что уходит, я представлял, что, не дай Бог, такое скажет моя жена, чтобы эмоционально это можно было ярче передать.

Сложные и интересные ― это сцены экшена: прыгать, бегать, падать. Когда нужно было догнать собаку, защитить от нее «дочку», при этом кинолог с собакой боролся, а последние кадры ― я ложился и с ней снимался. Хорошо, что у меня дома собака есть, я не боюсь.

В 3 сезоне интересная была сцена с саблями, когда за Никитой гонялся ревнивый сосед с шашкой и в милиметрах продумывали путь: как он будет идти, где упадет ― чтобы был не боевик, а комедия: что-то уронил, где-то упал ― и это все было очень интересно.

Самая простая сцена была, где Никита Жене помогает машину завести. Я приехал на целый день. У меня не было ни одной фразы, я стоял затылком к камере. Я час ехал на съемки, и час снимали.

Что было незапланированное, необычное?

У Жени было прикольное, когда он воспитывал своего «сына» ― что-то ему рассказывал, за ухо дергал. И тут проходящая мимо женщина в возрасте останавливается: «Нельзя так с детьми», ― и начинает рассказывать во время съемки, что нельзя детей физическому насилию подвергать. Все понимали, что она поверила в происходящее, а потом объяснили, что все нормально, это съемка, ― она улыбнулась и ушла.

Из неприятного ― нужно было на себя высыпать ведро мусорных помидорных отходов, а они присыхают, это неприятно и холодно. Но понимаешь, что это для кадра, и стоишь, мысленно отстраняешься.

В 1 или во 2 сезоне меня подвесили за ноги, и пока камера разгонялась, кровь к голове прилила, и приходилось как-то подниматься, чтобы плохо не было.

Мне очень нравятся серии экшена ― чем их больше, тем интересней. Сложнее ― эмоциональные, когда ком в горле и надо погружаться в образ. Нужно как-то себя успокоить, войти в то состояние. Мы даже с Викой для сцен находим слезливую музыку, например, японского композитора Ярума. И когда у нас глаза на мокром месте, мы заходим в кадр. Мы в себя погружались эмоционально ― от состояния смеха до кома в горле. Когда было расставание и я уходил, то предложил включить композицию «Mad World» Майкла Эндрюса, ― и все очень трогательно вышло, я ее через себя пропускал. Было чувство разбитого сердца, необратимости ситуации, разрыва ― музыка очень помогала. А комедия ― не вопрос: комедийное прошлое и прекрасное отношение со съемочной командой ― все располагало к этому.

Смотрите сериал «Папаньки» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. А 4 сезон сериала «Папаньки» выходит уже 31 января в 20:15. Не пропустите премьеру!

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