Уже 31 січня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Папаньки»-4 виробництва «Дизель Студіо», в якому глядачі дізнаються, як повернулася доля друзів, куди завели їх кохання, робота і як це витримала їхня дружба. Актор «Дизель Студіо» Євген Гашенко розповів про долю свого героя та поділився особливостями знімання серіалу «Папаньки» на СТБ.

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Що у вас спільного з Микитою, а в чому ви зовсім не схожі?

Зі спільного ― доброта, бажання допомогти, гострий розум ― тому що в нього фінансова освіта, це особливий спосіб мислення. Він може схеми якісь розкривати. Любов до сім’ї ― перші три сезони він за неї тримався, незважаючи на те, що його сильно пресувала дружина. У житті я так не витримав би, з таким ставленням, як у його тестя та дружини. І стосунки з друзями у всіх проявах.

Не схоже ― це як він міг терпіти так довго сварливу жінку з її батьком. Сценарій це замовчує. Протягом сезонів усе крутилося довкола сім’ї.

А наприкінці історії вони будуть разом? Чи змінюється ваш герой або його дружина?

Герой виростає, мені здається, з цього і знаходить ту, з якою почувається чоловіком, а не хлопчиком для биття. Відкривається романтичний аспект, якого не було в шлюбі. І, як я пам’ятаю, на початку 4 сезону нагадують, що це дружина пішла ― бо вона така горда і він її чимось не задовольняє. І я думаю, що її владарювання вбило в ньому чоловіче начало, яке не розвивалося, а коли він зустрів Ольгу Миколаївну ― там з’явилося те, чого не вистачало.

Яку мораль несе ваш персонаж?

Складно говорити про мораль ― тут або все на почуттях, або на досвіді тримається. Я не став би аналізувати це ― хтось готовий терпіти все життя, а хтось у якийсь момент каже «годі» і шукає, що йому подобається. У кожного свій шлях. Знову ж таки ― розставання не з його і не з її вини відбулося, а з обопільного рішення ― щось не зрослося, не вийшло. Прикладів у житті дуже багато, коли в сім’ї люди розуміють, що щось не так, що вони терпіли дуже довго якісь недоліки, а тепер так не можуть.

Яка сцена найважча була, а яка найяскравіша?

Сцени розставання, сцени, коли я йду, ― емоційно складні, бо треба було ввійти в той стан, уявити близьку людину, пропустити через себе, щоб було правдоподібно. І в якісь моменти навіть мурашки бігали. Коли Ольга Миколаївна дізналася, що Микита ночував у колишньої, і сказала, що йде, я уявляв, що не дай Боже, таке скаже моя дружина, щоб емоційно це можна було яскравіше передати.

Складні та цікаві ― це сцени екшену: стрибати, бігати, падати. Коли треба було наздогнати собаку, захистити від неї «доньку», при цьому кінолог із собакою боровся, а останні кадри я лягав і з нею знімався. Добре, що в мене вдома є собака, я не боюся.

У 3 сезоні цікава була сцена з шаблями, коли за Микитою ганявся ревнивий сусід із шашкою ― і в міліметрах продумували шлях: як він ітиме, де впаде ― щоб був не бойовик, а комедія: щось упустив, десь упав, ― і все це було дуже цікаво.

Найпростіша сцена була, де Микита Жені допомагає машину завести. Я приїхав на цілий день знімання. У мене не було жодної фрази, я стояв потилицею до камери. Я годину їхав на зйомки, і годину знімали.

Що було незаплановане, незвичне?

У Жені було прикольне, коли він виховував свого «сина», щось йому розповідав, за вухо смикав. І тут літня жінка, що проходить повз, зупиняється: «Не можна так із дітьми», ― і починає розповідати під час знімання, що не можна дітей фізичному насильству піддавати. Усі розуміли, що вона повірила в те, що відбувається, а потім пояснили, що все нормально, це зйомка, вона усміхнулася і пішла.

З неприємного ― треба було на себе висипати відро сміттєвих помідорних відходів, а вони присихають, це неприємно і холодно. Але розумієш, що це для кадру, і стоїш, подумки відсторонюєшся.

У 1 чи 2 сезоні мене підвісили за ноги, і поки камера розганялася, кров до голови прилила, і доводилося якось підніматися, щоб погано не було.

Мені дуже подобаються серії екшену ― що їх більше, то цікавіше. Складніше ― емоційні, коли клубок у горлі і треба занурюватися в образ. Потрібно якось себе заспокоїти, увійти в той стану. Ми навіть із Вікою для сцен знаходимо сльозливу музику, наприклад, японського композитора Ярума. І коли в нас очі на мокрому місці, ми заходимо в кадр. Ми в себе занурювалися емоційно ― від стану сміху до клубка в горлі. Коли було розставання і я йшов, то запропонував увімкнути композицію «Mad World» Майкла Ендрюса, і все дуже зворушливо вийшло, я її через себе пропускав. Було відчуття розбитого серця, незворотності ситуації, розриву ― музика дуже допомагала. А комедія ― не питання: комедійне минуле і прекрасні взаємини зі знімальною командою ― все сприяло цьому.

Дивіться серіал «Папаньки» понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. 4 сезон серіалу «Папаньки» стартує 31 січня о 20:15. Не проґавте прем’єру!

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