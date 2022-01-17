Уже 31 января в 20:15 на СТБ состоится премьера сериала «Папаньки»-4 производства «Дизель Студио», в котором зрители узнают, как повернулась судьба друзей, куда завела их любовь, работа и как это выдержала их дружба. Актер «Дизель шоу» Егор Крутоголов, который играет владельца гостиницы Козаченко, раскрыл проблемы своего персонажа.

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В премьерном 4 сезоне «Папанек» герои столкнутся с новыми испытаниями и неожиданными поворотами судьбы, среди которых возможны и предательства, и недопонимания, да и просто стечение обстоятельств. Так, у героя Егора Крутоголова ― бизнесмена Козаченко ― появится новый партнер, который изрядно попортит ему нервы.

«Мой герой подался в большой бизнес ― строительство отеля, что у него прекрасно получилось. Но вместе с этим он получит и нового партнёра. Это произойдёт не по воле Егора Козаченко, который не очень любит читать всякие контракты, а сразу их подписывает, — раскрывает первые подробности Егор Крутоголов. ― Много курьезных моментов произойдет и с моим соседом, которого играет Александр Ярема. Он как бы должен помогать, а по факту приносит много проблем. Но что делать? Он же сосед ― приходится его любить. Мы в ответе за тех, кого приручили в первых сезонах».

Параллельно с бизнес-проблемами Егору придется «разруливать» и семейные неурядицы. Ведь у него появился еще один сын ― Боря, на роль которого пробовался младший сын Егора ― Макс.

«Мы пробовали Макса, но он оказался недостаточно маленьким для моего персонажа, — смеется Егор. ― По итогу выбрали актера, который лучше всего сидел у меня на руках и тусовался со мной».

Смотрите сериал «Папаньки» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. А 4 сезон сериала «Папаньки» выходит уже 31 января в 20:15. Не пропустите премьеру!

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