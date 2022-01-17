Уже 31 січня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Папаньки»-4 виробництва «Дизель Студіо», в якому глядачі дізнаються, як повернулася доля друзів, куди завели їх кохання, робота і як це витримала їхня дружба. Актор «Дизель шоу» Єгор Крутоголов, який грає власника готелю Козаченка, розкрив проблеми свого персонажа.

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У прем’єрному 4 сезоні «Папаньок» герої зіткнуться з новими випробуваннями та несподіваними поворотами долі, серед яких можливі і зради, і непорозуміння, та й просто збіг обставин. Так, у героя Єгора Крутоголова ― бізнесмена Козаченка ― з’явиться новий партнер, який неабияк попсує йому нерви.

«Мій герой подався у великий бізнес ― будівництво готелю, що в нього чудово вийшло. Але разом із цим він отримає й нового партнера. Це відбудеться не з волі Єгора Козаченка, який не дуже любить читати всякі контракти, а одразу їх підписує, — розкриває перші подробиці Єгор Крутоголов. ― Багато курйозних моментів відбудеться і з моїм сусідом, якого грає Олександр Ярема. Він ніби має допомагати, а за фактом завдає багато проблем. Але що ж робити? Він же сусід ― доводиться його любити. Ми відповідаємо за тих, кого приручили в перших сезонах».

Паралельно з бізнес-проблемами Єгору доведеться давати раду й сімейним негараздам. Адже в нього з’явився ще один син ― Боря, на роль якого пробувався молодший син Єгора ― Макс.

«Ми пробували Макса, але він виявився замало маленьким для мого персонажа, — сміється Єгор. ― У результаті вибрали актора, який найкраще сидів у мене на руках і тусувався зі мною».

Дивіться серіал «Папаньки» з 10 січня з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. 4 сезон серіалу «Папаньки» стартує 31 січня о 20:15. Не проґавте прем’єру!

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