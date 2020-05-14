11 мая на телеканале СТБ стартовал 2 сезон первого украинского юмористического сериала «Папаньки» от создателей «Дизель Студио». В нем круто изменились судьбы главных героев. Больше всего зрителей удивили жизненные перемены гуляки Саши, которого сыграл непревзойденный актер Андрей Фединчик. Читайте интервью с Андреем Фединчиком прямо сейчас!

В сериале вы играете роль гуляки и змея-искусителя. Вам близок ваш герой? Возможно, есть похожие черты характера?

Для меня роль Саши — это приятная ностальгия! Я был таким, как он, в студенческие годы. А сейчас успокоился, стал более домашним и семейным человеком. Наверное, это уже возраст (смеется. — Прим. ред.).

Каким зрители увидят вашего персонажа во втором сезоне?

В жизни Саши во втором сезоне появятся семилетний сын и его мама Таня, бывшая девушка Саши. Он будет стараться найти общий язык с ребенком и его мамой, попытается быть отцом, но не все и не сразу у него получится.

Как проводите карантин вместе с сыном? Чем чаще всего занимаетесь дома?

Андрюша не из тех детей, кто будет долго смотреть мультики, поэтому мы очень много играем вместе. Так как живем в квартире, выбор развлечений у нас очень ограничен — учим буквы и играем дома. Дышать свежим воздухом выходим ненадолго во двор — немного катаемся на самокате и возвращаемся обратно.

Очень любим с Наташей читать сыну по очереди любимые сказки детства: «Репка», «Три поросенка», «Красная шапочка», «Пиноккио». Если и смотрим мультики, то обучающие и интерактивные. Сын уже выучил буквы, которые мы прикрепили на холодильнике. Недавно очень нас удивил, когда сказал, что «й» — это «и» краткое! Мы были в шоке, ведь не учили его этому. Видимо, в одном из мультиков услышал.

В чем лично для вас заключается сложность жизни на карантине? Часто скучаете по съемкам?

Конечно, скучаю и очень хочу вернуться на съемочную площадку! Но самое сложное на карантине — сидеть в четырех стенах. Мы давно с Наташей хотели дом, а сейчас поняли, что он нам просто необходим. Чтобы рядом с рекой и лесом. Какая бы ни была квартира комфортная, стены все равно давят.

Известно, что на карантине вы отметили трехлетие вашего семейного союза с Наталкой Денисенко. Как вы провели этот день?

У нас, конечно, были грандиозные планы, но карантин внес свои коррективы… Мы красиво оделись с Наташей, она была в прекрасном платье, а я в костюме. Сын, когда ее увидел, сказал, что мама — принцесса! Заказали ужин из ресторана и вот так дома отметили.

Какие фильмы вы посоветуете посмотреть на карантине?

На самом деле Наташка смеется надо мной постоянно, потому что я люблю жесткие фильмы. Из хорошего и позитивного кино в голову приходит только «Великая красота» режиссера ‎Паоло Соррентино.

Из последних просмотренных мне понравилось великолепное, сильное кино — «Ржавчина и кость»! И благодаря коронавирусу подсел на документалки. Очень впечатлил фильм Даррена Аронофски «Неизвестная планета Земля» и сериал от HBO «Планеты». В будущем хочу показать эти фильмы своему сыну. Ему нравится все, что связано с космосом, Луной, планетами, и он любит летать на самолетах!

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