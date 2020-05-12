В понедельник состоялась самая семейная премьера этой весны — сериал «Папаньки»-2, в котором снялись множество талантливых актрис. Одна из них — Ольга Атанасова. Читайте интервью с непревзойденной Ольгой Атанасовой прямо сейчас!

По сюжету во втором сезоне ваш персонаж раскрывается. Какой именно зрители увидят Аню в продолжении «Папанек»? Близок ли вам ее образ?

Главное, что зрители ее наконец-то увидят (смеется. — Прим. ред.). Они узнают, какая Аня в быту, как нежно и трепетно она любит своего мужа. Вообще она яркая, беззаботная, одним словом, искорка! Мне очень близок и понятен этот персонаж. Аня — достаточно легкая и положительная, мне она очень нравится. Уверена, зрители ее тоже полюбят.

Как вам работалось в паре с Евгением Сморигиным? Вспомните самые смешные моменты со съемок второго сезона.

Работать с Женей чудесно! На съемках все перерывы мы использовали продуктивно: пели песни, снимали смешные «видосики», делали совместные фото. Нам за кадром было не менее смешно, чем будет смешно зрителям во время просмотра сериала.

Вообще, все ребята на площадке были активными, с прекрасным чувством юмора. Работать с ними — одно удовольствие! Я профессиональная актриса и, конечно, старалась держаться и не «раскалываться» до последнего, но иногда сдавалась (смеется. — Прим. ред.).

Был ли у вас в реальной жизни конфликт невестки и свекрови? Для вас эта история близка?

Я очень неконфликтный человек, и ничего подобного у меня не было, слава Богу!

Как проводите карантин вместе с семьей? Что лично для вас было труднее всего?

На карантине я активно тренируюсь, и не только дома, но и на улице. Ведь дышать свежим воздухом очень полезно для здоровья. Сложность для меня в том, что очень хочется активничать, работать, ходить с друзьями на кофе, а нельзя.

Часто ли скучаете по съемкам на самоизоляции? Если бы была возможность вернуться на один день на съемки сериала «Папаньки», то какую бы сцену вы сыграли снова?

Естественно, скучаю, я же трудоголик! Работа — моя жизнь. Хоть мы дистанционно и репетируем сейчас новый спектакль, но я все равно очень скучаю. И жду, когда смогу вернуться на площадку и на сцену.

Какую сцену я бы сыграла? Мне очень нравится работать с Лилией Ребрик! Я бы вернулась на съемки и добавила бы нам общих сцен. С ней всегда интересно, и есть о чем поговорить за кадром.

Какие фильмы вы посоветуете посмотреть на карантине?

Последние сериалы, которые мне понравились, — это «You» и «Мы». Обязательно посмотрите!

Напомним, что 2 сезон «Папанек» выходит в эфире телеканала СТБ с понедельника по четверг в 20:15.

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