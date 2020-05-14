11 травня на телеканалі СТБ стартував 2 сезон першого українського гумористичного серіалу «Папаньки» від творців «Дизель Студіо». У ньому круто змінилися долі головних героїв. Найбільше глядачів здивували життєві зміни гуляки Саші, якого зіграв неперевершений актор Андрій Федінчик. Читайте інтерв’ю з Андрієм Федінчиком просто зараз!

У серіалі ви граєте роль гуляки і змія-спокусника. Вам близький ваш герой? Можливо, є схожі риси характеру?

Для мене роль Саші — це приємна ностальгія! Я був таким, як він, у студентські роки. А зараз заспокоївся, став більш домашньою і сімейною людиною. Напевно, це вже вік (сміється. — Прим. ред.).

Яким глядачі побачать вашого персонажа у другому сезоні?

У житті Саші в другому сезоні з’являться семирічний син і його мама Таня, колишня дівчина Саші. Він намагатиметься знайти спільну мову з дитиною та її мамою, спробує бути батьком, але не все і не відразу в нього вийде.

Як проводите карантин разом з сином? Чим найчастіше займаєтеся вдома?

Андрійко не з тих дітей, хто буде довго дивитися мультики, тому ми дуже багато граємося разом. Оскільки живемо в квартирі, вибір розваг у нас дуже обмежений — вчимо літери і граємо вдома. Дихати свіжим повітрям виходимо ненадовго у двір — трохи катаємося на самокаті і повертаємося назад.

Дуже любимо з Наталею читати синові по черзі улюблені казки дитинства: «Ріпка», «Троє поросят», «Червона шапочка», «Піноккіо». Якщо й дивимося мультики, то навчальні та інтерактивні. Син уже вивчив літери, які ми прикріпили на холодильнику. Нещодавно дуже нас здивував, коли сказав, що «й» — це «і» коротка! Ми були в шоці, адже не вчили його цього. Мабуть, в одному з мультиків почув.

У чому особисто для вас полягає складність життя на карантині? Часто сумуєте за зйомками?

Звісно, сумую і дуже хочу повернутися на знімальний майданчик! Але найскладніше на карантині — сидіти в чотирьох стінах. Ми давно з Наталею хотіли будинок, а зараз зрозуміли, що він нам просто необхідний. Щоб поруч з річкою та лісом. Хоч би яка була комфортна квартира, стіни все одно тиснуть.

Відомо, що на карантині ви відзначили триріччя вашого сімейного союзу з Наталкою Денисенко. Як ви провели цей день?

У нас, звичайно, були грандіозні плани, але карантин вніс свої корективи… Ми красиво одяглися з Наталею, вона була в прекрасному платті, а я в костюмі. Син, коли її побачив, сказав, що мама — принцеса! Замовили вечерю з ресторану і ось так вдома відзначили.

Які фільми ви порадите подивитися на карантині?

Насправді Наталка сміється з мене постійно, бо я люблю жорсткі фільми. З хорошого і позитивного кіно на думку спадає тільки «Велика краса» режисера Паоло Соррентіно.

З останніх переглянутих мені сподобалося чудове, сильне кіно «Іржа і кістка»! І завдяки коронавірусу підсів на документалку. Дуже вразив фільм Даррена Аронофскі «Невідома планета Земля» і серіал від HBO «Планети». У майбутньому хочу показати ці фільми своєму синові. Йому подобається все, що пов’язане з космосом, Місяцем, планетами, і він любить літати на літаках!

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