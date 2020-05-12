У понеділок відбулася найсімейніша прем’єра цієї весни — серіал «Папаньки»-2, в якому знялися багато талановитих акторок. Одна з них — Ольга Атанасова. Читайте інтерв’ю з неперевершеною Ольгою Атанасовою просто зараз!

За сюжетом у другому сезоні ваш персонаж розкривається. Якою саме глядачі побачать Аню у продовженні «Папаньок»? Чи близький вам її образ?

Головне, що глядачі її нарешті побачать (сміється. — Прим. ред.). Вони дізнаються, яка Аня в побуті, як ніжно і трепетно ​​вона кохає свого чоловіка. Взагалі вона яскрава, безтурботна, одним словом, іскорка! Мені дуже близький і зрозумілий цей персонаж. Аня — досить легка і позитивна, мені вона дуже подобається. Впевнена, глядачі її теж полюблять.

Як вам працювалося в парі з Євгеном Сморигіним? Згадайте найсмішніші моменти зі зйомок другого сезону.

Працювати з Женею чудово! На зйомках усі перерви ми використовували продуктивно: співали пісні, знімали смішні «відосики», робили спільні фото. Нам за кадром було не менш смішно, ніж буде смішно глядачам під час перегляду серіалу.

Взагалі всі хлопці на майданчику були активними, з чудовим почуттям гумору. Працювати з ними — цілковите задоволення! Я професійна актриса і, звичайно, намагалася триматися і не «розколюватися» до останнього, але іноді здавалася (сміється. — Прим. ред.).

Чи був у вас в реальному житті конфлікт невістки і свекрухи? Для вас ця історія близька?

Я дуже неконфліктна людина, і нічого подібного у мене не було, слава Богу!

Як проводите карантин разом із сім’єю? Що особисто для вас найважче?

На карантині я активно тренуюся, і не тільки вдома, а й на вулиці. Адже дихати свіжим повітрям дуже корисно для здоров’я. Складність для мене в тому, що дуже хочеться проявляти активність, працювати, ходити з друзями на каву, а не можна.

Чи часто сумуєте за зйомками на самоізоляції? Якби була можливість повернутися на один день на зйомки серіалу «Папаньки», то яку б сцену ви зіграли знову?

Звісно, сумую, я ж трудоголік! Робота — моє життя. Хоч ми дистанційно і репетируємо зараз новий спектакль, але я все одно дуже сумую. І чекаю, коли зможу повернутися на майданчик і на сцену.

Яку сцену я б зіграла? Мені дуже подобається працювати з Лілією Ребрик! Я б повернулася на зйомки і додала б нам спільних сцен. З нею завжди цікаво, і є про що поговорити за кадром.

Які фільми ви порадите подивитися на карантині?

Останні серіали, які мені сподобалися, — це «You» і «Ми». Обов’язково подивіться!

Нагадаємо, що 2 сезон «Папаньок» виходить в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 20:15.

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