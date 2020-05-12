Вчора, 11 травня, на телеканалі СТБ стартував 2 сезон першого українського сімейного серіалу «Папаньки» від творців «Дизель Студіо». У ньому ми знову побачили своїх улюблених героїв, а також харизматичного персонажа Світлану, яку так талановито зіграла акторка, телеведуча і хореограф Лілія Ребрик. Читайте інтерв’ю з Лілією Ребрик просто зараз!

У чому полягала найбільша складність у роботі над другим сезоном? Чи було вам важко грати якісь сцени?

Єгор — такий комфортний партнер, що складнощів не виникало зовсім! Мені пощастило, у нас прекрасні стосунки і в житті, і в кадрі. Те, що нам довелося пережити в серіалі, зараз актуально, на жаль, для багатьох українців. Адже у зв’язку з карантином багато людей залишилися без роботи та переживають скрутні часи. Так і наші герої переживали фінансову кризу…

Яким глядачі побачать вашого персонажа у другому сезоні? Як справлятиметься з сімейними проблемами сама Свєта?

У Свєти були заначки, і вони якийсь час рятували. Але її дуже ображало ставлення Єгора до проблем. Вона щиро хотіла допомагати йому, а чоловік закладав її коштовності. Загалом Свєта дуже мудра жінка, тож мислила наперед. Вона добре знала свого чоловіка і змогла разом із ним подолати труднощі. Ця історія нагадає глядачам, що чоловік і дружина мають пам’ятати: якщо вони кохають одне одного, то кохання все переможе!

Як часто ви імпровізували на зйомках другого сезону?

Дуже багато! З Єгором ніколи не знаєш, що буде далі. Він дуже любить робити по-своєму. Режисер навіть не казав одразу «стоп» після сцени, а давав люфт, бо знав, що Єгор щось зімпровізує! Він — як велика дитина (сміється. — Прим. ред.).

Пригадую сцену, коли я наче пішла від Єгора і забрала свою квітку. По кадру я стояла дуже близько та постійно била його по обличчю цією квіткою. Здавалося б, сцена про сімейні розбірки, але було дуже смішно. Те, як Єгор імпровізує і відіграє свою роль, — прекрасно! Сподіваюсь, що деякі невдалі кадри покажуть у титрах, це завжди цікаво глядачу. А в нас із Єгором вони були дуже смішними!

Як проводите карантин із дітьми? Чим найчастіше займаєтеся вдома?

Звичайно, ми сидимо вдома. Добре, що є подвір’я, і можна виходити на свіже повітря.

Цей карантин, я вам скажу, випробування не з легких! По-перше, діти вимагають багато уваги. Ми з чоловіком стали і аніматорами, і вчителями. Ми вже й аплікації робили, і малюнки, і вареники ліпили!

По-друге, щоб усе встигати, довелося навчитися самостійно вибудовувати режим. У перші дні карантину хотілося зробити побільше! Потім, коли стало зрозуміло, що це затягнеться, постала необхідність правильно розподіляти час, що з’явився.

Зараз часто сумуєте за зйомками?

Звісно, сумую. Але й думаю про те, що цей час — такий щедрий подарунок долі! Я знаю, що ніколи б собі такого не дозволила. А ці паузи дійсно важливі. З’являються нові сили, ідеї, відновлюється організм. Я сумую за звичним життям, але намагаюся повністю приймати всі повороти долі та знаходити позитив у всьому.

Які фільми або мультики ви порадите подивитися на карантині?

Цим процесом повністю керує молодша. Всі дивляться те, що їй подобається, наприклад, «Лунтика»! Ми з чоловіком настільки втомлюємося наприкінці дня, що ввечері сил на фільми немає. Натомість ми зайнялися городом. Раніше у нас його не було! А зараз ми посадили полуничку, зелень, помідори, бурячок. Привели до ладу газони та посадили плодові дерева: яблуньку, грушу, черешню, вишню. Це насправді так надихає, коли у твоїх руках щось оживає та пускає пагінці!

Нагадаємо, що 2 сезон «Папаньок» виходить в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 20:15.

Більше на тему: «Папаньки»: Голосування за улюбленого персонажа

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ