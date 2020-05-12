Вчера, 11 мая, на телеканале СТБ стартовал 2 сезон первого украинского семейного сериала «Папаньки» от создателей «Дизель Студио». В нем мы снова увидели своих любимых героев, а также харизматичного персонажа Светлану, которую так талантливо сыграла актриса, телеведущая и хореограф Лилия Ребрик. Читайте интервью с Лилией Ребрик прямо сейчас!

В чем заключалась самая большая сложность в работе над вторым сезоном? Было ли вам тяжело играть какие-то сцены?

Егор — такой комфортный партнер, сложностей не возникало совсем! Мне повезло, у нас прекрасные отношения и в жизни, и в кадре. То, что нам пришлось пережить в сериале, сейчас актуально, к сожалению, для многих украинцев. Ведь в связи с карантином многие люди остались без работы и переживают трудные времена. Так и наши герои переживали финансовый кризис…

Каким зрители увидят вашего персонажа во втором сезоне? Как справляется с семейными проблемами сама Света?

У Светы были заначки, и они некоторое время спасали. Но ее очень обижало отношение Егора к проблемам. Она искренне хотела помогать ему, а муж отдавал в залог ее драгоценности. В общем Света очень мудрая женщина, поэтому мыслила наперед. Она хорошо знала своего мужа и смогла вместе с ним преодолеть трудности. Эта история напомнит зрителям, что муж и жена должны не забывать: если они любят друг друга, то любовь все победит!

Как часто вы импровизировали на съемках второго сезона?

Очень много! С Егором никогда не знаешь, что будет дальше. Он очень любит делать по-своему. Режиссер даже не говорил сразу «стоп» после сцены и давал люфт, зная, что Егор что-то симпровизирует! Он — как большой ребенок (смеется. — Прим. ред.).

Помню сцену, когда я какбы ушла от Егора и забрала свой цветок. По кадру я стояла очень близко и постоянно била его по лицу этим цветком. Казалось бы, сцена о семейных разборках, но было очень смешно. То, как Егор импровизирует и играет свою роль, — прекрасно! Надеюсь, что некоторые неудачные кадры покажут в титрах, это всегда интересно зрителю. А у нас с Егором они были очень смешными!

Как проводите карантин с детьми? Чем чаще занимаетесь дома?

Конечно, мы сидим дома. Хорошо, что есть свой двор, и можно выходить на свежий воздух. Этот карантин, я вам скажу, испытание не из легких! Во-первых, дети требуют много внимания. Мы с мужем стали и аниматорами, и учителями. Мы уже и аппликации делали, и рисунки, и вареники лепили!

Во-вторых, чтобы все успевать, пришлось научиться самостоятельно выстраивать режим. В первые дни карантина хотелось сделать побольше! Затем, когда стало понятно, что это затянется, встала необходимость правильно распределять появившееся время.

Сейчас часто скучаете по съемками?

Конечно, скучаю. Но и думаю о том, что это время — такой щедрый подарок судьбы! Я знаю, что никогда бы себе такого не позволила. А эти паузы действительно важны. Появляются новые силы, идеи, восстанавливается организм. Я скучаю по привычной жизни, но стараюсь полностью принимать все повороты судьбы и находить позитив во всем.

Какие фильмы или мультики вы посоветуете посмотреть на карантине?

Этим процессом полностью управляет младшенькая. Все смотрят то, что нравится ей, например, «Лунтика»! Мы с мужем настолько устаем под вечер, что сил на фильмы нет. Вместо этого мы занялись огородом. Раньше у нас его не было! А сейчас мы посадили клубнику, зелень, помидоры, свеклу. Привели в порядок газоны и посадили плодовые деревья: яблоню, грушу, черешню, вишню. Это на самом деле так вдохновляет, когда в твоих руках что-то оживает и пускает побеги!

Напомним, что 2 сезон «Папанек» выходит в эфире телеканала СТБ с понедельника по четверг в 20:15.

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