Уже 31 января в 20:15 на СТБ состоится премьера сериала «Папаньки»-4 производства «Дизель Студио», в котором зрители узнают, как повернулась судьба друзей, куда завела их любовь, работа и как это выдержала их дружба. Какие подробности о 4 сезоне «Папанек» раскрыл Евгений Сморигин ― читайте в материале.

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Насколько сильно изменился ваш персонаж?

В этом сезоне у моего героя появляется новая линия ― это ревность. В жизни я ревность не приемлю ― для меня это нехорошо. Я считаю, что это эгоистическое чувство, ни к чему больше не приводящее, как к личным амбициям, власти над человеком. Но у моего персонажа эта линия появляется, и было очень забавно наблюдать за ним. Очень забавно, но играть сложно было ревность ― нехорошее чувство.

У вас взрослая дочь сериальная, а ваш реальный сын уже вырос. Где-то вы находили себя как отца в сериале, какие-то переживания пересекались?

Я и в жизни, и в сериале трижды «папанька». В реальности у меня нет такого взрослого ребенка, как в сериале, но я все равно органично понимаю, как вести себя с уже большими детьми. Сериальную дочь очень хорошо выписали сценаристы ― она много умничает и чудит не по возрасту. Иногда ставит отца в тупик своей мудростью.

Раскрыта ли в сериале проблема отношений поколений?

Всегда есть проблема отцов и детей, любое новое поколение не понимает старшее поколение. Просто нужно найти точки соприкосновения и точки интересов со взрослыми детками. Уважать их мнение, не ломать человека, а добиться, чтобы он прислушался к тебе. Для этого нужно быть другом своим детям.

Когда вы читали сценарий первый раз, что вас удивило, или какая сцена показалась самой значительной?

Самая значительна сцена ― когда я играю на рояле, когда пою настоящую песню своей сериальной жене, которую сам написал. Это для меня самая значительная сцена в сериале, когда мы примирились после всех этих ревностей.

Смотрите сериал «Папаньки» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. А 4 сезон сериала «Папаньки» выходит уже 31 января в 20:15. Не пропустите премьеру!

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