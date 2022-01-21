Уже 31 січня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Папаньки»-4 виробництва «Дизель Студіо», в якому глядачі дізнаються, як повернулася доля друзів, куди завели їх кохання, робота і як це витримала їхня дружба. Які подробиці про 4 сезони «Папанек» розкрив Євген Сморігін – читайте у матеріалі.

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Наскільки сильно змінився ваш персонаж?

Цього сезону в мого героя з’являється нова лінія ― це ревнощі. У житті я ревнощів не приймаю ― для мене це недобре. Я вважаю, що це егоїстичне почуття, яке ні до чого більше не приводить, як до особистих амбіцій, влади над людиною. Але в мого персонажа ця лінія з’являється, і було дуже смішно спостерігати за ним. Дуже кумедно, але грати складно було ― ревнощі погане почуття.

У вас доросла донька серіальна, а ваш реальний син уже виріс. Десь ви знаходили себе як батька в серіалі, якісь переживання перетиналися?

Я і в житті, і в серіалі тричі «папанька». Насправді у мене немає такої дорослої дитини, як у серіалі, але я все одно органічно розумію, як поводитися з уже великими дітьми. Серіальну доньку дуже добре виписали сценаристи ― вона багато розуміє і дивує не за віком. Іноді заганяє батька в глухий кут своєю мудрістю.

Чи розкрито в серіалі проблему взаємин поколінь?

Завжди є проблема батьків і дітей, будь-яке нове покоління не розуміє старше покоління. Просто треба знайти точки дотику і точки інтересів з дорослими дітьми. Поважати їхню думку, не ламати людину, а домогтися, щоб вона прислухалася до тебе. Для цього треба бути другом своїм дітям.

Коли ви читали сценарій уперше, що вас здивувало, чи яка сцена здалася найзначнішою?

Найзначніша сцена ― коли я граю на роялі, коли співаю справжню пісню своїй серіальній дружині, яку сам написав. Це для мене найзначніша сцена в серіалі, коли ми помирилися після всіх цих ревнощів.

Дивіться серіал «Папаньки» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. 4 сезон серіалу «Папаньки» стартує 31 січня о 20:15. Не проґавте прем’єру!

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