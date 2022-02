Прем’єри СТБ лідирують у трендах ютубу

Серіал «Папаньки»-4 виробництва «Дизель Студіо» та проєкт «МастерШеф. Битва сезонів» очолили тренди ютубу — прем’єри СТБ посіли чільні позиції серед популярних відео.

Більше на тему: «Папаньки»-4: Кількість серій і графік виходу серіалу

Перші три місця на вкладці «У тренді» — за прем’єрними шістьма серіями четвертого сезону серіалу «Папаньки», які вже зібрали майже 2 млн переглядів. На четвертій позиції ― прем’єрний епізод кулінарного проєкту СТБ «МастерШеф. Битва сезонів», який зібрав понад 640 тисяч переглядів менш ніж за три дні.

Нагадаємо, прем’єра 4 сезону улюбленого сімейного серіалу «Папаньки» в ефірі СТБ відбулася 31 січня. Відтепер веселі пригоди татусів відбуваються в готелі: красиві нові локації, несподівані сюжетні повороти і перипетії готельного бізнесу. Серіал виходить з понеділка по четвер о 20:15. А вже цієї суботи дивіться марафон «Папаньки»-4, де покажуть повтор з 1 по 8 серії.

У ролях: Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Євген Сморигін, Вікторія Булітко, Ольга Арутюнян, Андрій Федінчик, Наталка Денисенко, Лілія Ребрик, Ольга Лук’яненко та ін.

Також 22 січня на СТБ розпочався кулінарний проєкт «МастерШеф. Битва сезонів». На легендарну кухню повернулися найяскравіші і найталановитіші кулінари всіх сезонів: Анжела Липська, Влад Міцкевич, Пава, Павло Серветник, Катерина Велика, Олександр Цвігун та багато інших. Учасники знову прийшли на шоу, щоби змагатися вже на новому рівні.

Більше на тему: «МастерШеф. Битва сезонів» випуск 3: кому усміхнеться фортуна?

Дивіться на СТБ серіал «Папаньки»-4 з 31 січня з понеділка по четвер о 20:15.

А щосуботи на СТБ о 19:00 дивіться кулінарне шоу «МастерШеф. Битва сезонів» з незмінними суддями Ектором Хіменесом-Браво, Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським. Не пропустіть нові випуски!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.