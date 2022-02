У суботу, 5 лютого, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 3 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Найкращі з кращих продовжують змагатися за перемогу! Цього разу вони мають випробувати удачу на колесі фортуни. Колесо поділено на 9 секторів, кожен сектор відповідає відомій страві. Учасники згуртуються по троє, а потім представник від кожної команди крутитиме колесо. Та, звісно ж, усе не так просто! З’ясувавши, що треба готувати, вони знову випробують удачу! Представник кожної команди витягне сірник: якщо короткий, то команда має приготувати мікростраву, не важчу за 30 гр; якщо ж дістанеться довгий ― навпаки, треба зробити величезну страву, щонайменше 4 кг! Що з цього вийде? Дивіться в ефірі!

