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«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 3: кому усміхнеться фортуна?

04.02.2022

У суботу, 5 лютого, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск «МастерШеф.  Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 3 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Найкращі з кращих продовжують змагатися за перемогу! Цього разу вони мають випробувати удачу на колесі фортуни. Колесо поділено на 9 секторів, кожен сектор відповідає відомій страві. Учасники згуртуються по троє, а потім представник від кожної команди крутитиме колесо. Та, звісно ж, усе не так просто! З’ясувавши, що треба готувати, вони знову випробують удачу! Представник кожної команди витягне сірник: якщо короткий, то команда має приготувати мікростраву, не важчу за 30 гр; якщо ж дістанеться довгий ― навпаки, треба зробити величезну страву, щонайменше 4 кг! Що з цього вийде? Дивіться в ефірі!

Video: «МастерШеф. Битва сезонів» випуск 3: кому усміхнеться фортуна?

У МастерШеф.  Битва сезонів 3 випуск учасники боролися в двадцятці. Хто отримав білий фартук у 3 випуску МастерШеф.  Битва сезонів від 05.02.2022, а хто поїхав додому?

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