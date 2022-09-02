«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 3: кому улыбнется фортуна?

В субботу, 3 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 3 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Лучшие из лучших продолжают сражаться за победу! На этот раз они должны испытать удачу на колесе фортуны. Колесо поделено на 9 секторов, каждый сектор соответствует известному блюду. Участники сгруппируются по трое, а затем представитель каждой команды будет крутить колесо. Но, конечно, все не так просто! Выяснив, что нужно готовить, они повторно испытают удачу! Представитель каждой команды вытянет спичку: если короткая, то команда должна приготовить микроблюдо, не тяжелее 30 гр; если же достанется длинная спичка ― наоборот, нужно сделать огромное блюдо, не менее 4 кг! Что из этого выйдет?

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Более того, участники будут готовить блюдо для врагов. Кто приготовит самое безобразное блюдо? А также, возможно ли замаскировать гниль и грибок? Не пропустите уже завтра, 3 сентября, 3-й выпуск проекта «МастерШеф. Битва сезонов».

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