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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 3: кому усміхнеться фортуна?

02.09.2022

У суботу, 3 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск «МастерШеф.  Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 3 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

МастерШеф.  Битва сезонів 3 випуск: учасники боролися в двадцятці

Найкращі з кращих продовжують змагатися за перемогу! Цього разу вони мають випробувати удачу на колесі фортуни. Колесо поділено на 9 секторів, кожен сектор відповідає відомій страві. Учасники згуртуються по троє, а потім представник від кожної команди крутитиме колесо. Та, звісно ж, усе не так просто! З’ясувавши, що треба готувати, вони знову випробують удачу! Представник кожної команди витягне сірник: якщо короткий, то команда має приготувати мікростраву, не важчу за 30 гр; якщо ж дістанеться довгий ― навпаки, треба зробити величезну страву, щонайменше 4 кг! Що з цього вийде? 

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Ба більше, учасники готуватимуть страву для ворогів. Хто приготує найбридкішу страву? А також, чи можливо замаскувати гниль та грибок? Не пропустіть вже завтра, 3 вересня, 3 випуск проєкту «МастерШеф. Битва сезонів».

МастерШеф.  Битва сезонів 3 випуск: учасники боролися в двадцятці

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