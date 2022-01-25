«Папаньки»-4: Кількість серій і графік виходу серіалу
31 січня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра довгоочікуваного серіалу «Папаньки»-4 від творців «Дизель Студіо». У нових серіях ми дізнаємося про незвичайні пригоди друзів, нестандартні способи подолання проблем та про їхні успіхи в сімейному житті. Графік виходу серіалу «Папаньки»-4 і скільки серій у фільмі ― читайте в матеріалі.
Більше на тему: Дата прем’єри улюбленого серіалу «Папаньки»-4 на СТБ
Наприкінці 3 сезону «Папаньок» Єгор вирішив зайнятися готельним бізнесом після втрати ресторанчика, а його друг Олександр нарешті наважився одружитися. Крім того, намітилися кардинальні зміни в сім’ї Микити, де дружина його тотально контролювала і не поважала.
Як змінилося життя друзів та з якими новими труднощами їм доведеться зіткнутися ― ми побачимо в нових серіях «Папаньок» 2022 року.
Серіал «Папаньки»-4 виходитиме з понеділка по четвер ― по дві серії на день. Усього в серіалі «Папаньки»-4 буде 16 серій.
«Папаньки»-4: графік виходу серій
- 1 і 2 серія ― 31 січня;
- 3 і 4 серія ― 1 лютого;
- 5 і 6 серія ― 2 лютого;
- 7 і 8 серія ― 3 лютого;
- 9 і 10 серія ― 7 лютого;
- 11 і 12 серія ― 8 лютого;
- 13 і 14 серія ― 9 лютого;
- 15 і 16 серія ― 10 лютого.
У «Папаньках»-4 з’являться відомі актори: Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Євген Сморигін, Вікторія Булітко, Ольга Арутюнян, Андрій Федінчик, Наталка Денисенко, Лілія Ребрик, Ольга Лук’яненко та ін.
Більше на тему: «Папаньки»: всі актори серіалу
Дивіться прем’єру 4 сезону серіалу «Папаньки» з 31 січня о 20:15. Не пропустіть!
Thanks!
Our editors are notified.