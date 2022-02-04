Премьеры СТБ лидируют в трендах ютуба

Сериал «Папаньки»-4 от творцов «Дизель Студио» и проект «МастерШеф. Битва сезонов» возглавили тренды ютуба — премьеры СТБ заняли лидирующие позиции среди популярных видео.

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Первые три места на вкладке «В тренде» — за премьерными шестью сериями четвертого сезона сериала «Папаньки», которые уже собрали почти 2 млн просмотров. На четвертой позиции ― премьерный эпизод кулинарного проекта СТБ «МастерШеф. Битва сезонов», собравший более 640 тысяч просмотров менее чем за три дня.

Напомним, премьера 4 сезона любимого семейного сериала «Папаньки» в эфире СТБ состоялась 31 января. Отныне веселые приключения папанек происходят в отеле: красивые новые локаций, неожиданные сюжетные повороты и перипетии отельного бизнеса. Сериал выходит с понедельника по четверг в 20:15. А уже в эту субботу смотрите марафон «Папанек»-4, где покажут повтор с 1 по 8 серии.

В ролях: Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Евгений Сморигин, Виктория Булитко, Ольга Арутюнян, Андрей Фединчик, Наталья Денисенко, Лилия Ребрик, Ольга Лукьяненко и др.

Также 22 января на СТБ стартовал кулинарный проект «МастерШеф. Битва сезонов». На легендарную кухню вернулись самые яркие и талантливые кулинары всех сезонов: Анжела Липская, Влад Мицкевич, Пава, Павел Серветник, Екатерина Великая, Александр Цвигун и многие другие. Участники снова пришли на шоу, чтобы сразиться уже на новом уровне.

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Смотрите сериал «Папаньки»-4 с 31 января с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ!

А каждую субботу в 19:00 на СТБ смотрите кулинарное шоу «МастерШеф. Битва сезонов» с неизменными судьями Эктором Хименесом-Браво, Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским. Не пропустите новые выпуски!

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