«Папаньки»-4: Количество серий и график выхода сериала
31 января в 20:15 на СТБ состоится премьера нашумевшего сериала «Папаньки»-4 от творцов «Дизель Студио». В новых сериях мы узнаем о необычных приключениях друзей, нестандартных способах преодоления проблем и об их успехах в семейной жизни. График выхода сериала «Папаньки»-4 и сколько серий в фильме читайте в материале.
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В конце 3 сезона «Папанек» Егор решил заняться гостиничным бизнесом после потери ресторанчика, а его друг Александр наконец-то решил жениться. Кроме того, наметились кардинальные перемены в семье Никиты, где жена тотально контролировала его и не уважала.
Как изменилась жизнь друзей и с какими новыми трудностями им придется столкнуться ― мы увидим в новых сериях «Папанек» 2022 года.
Сериал «Папаньки»-4 будет выходить с понедельника по четверг ― по две серии в день. Всего в сериале «Папаньки»-4 будет 16 серий.
«Папаньки»-4: график выхода серий
- 1 и 2 серия ― 31 января;
- 3 и 4 серия ― 1 февраля;
- 5 и 6 серия ― 2 февраля;
- 7 и 8 серия ― 3 февраля;
- 9 и 10 серия ― 7 февраля;
- 11 и 12 серия ― 8 февраля;
- 13 и 14 серия ― 9 февраля;
- 15 и 16 серия ― 10 февраля.
В «Папаньках»-4 появятся известные актеры: Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Евгений Сморигин, Виктория Булитко, Ольга Арутюнян, Андрей Фединчик, Наталья Денисенко, Лилия Ребрик, Ольга Лукьяненко и др.
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Смотрите премьеру 4 сезона сериала «Папаньки» с 31 января в 20:15. Не пропустите!
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