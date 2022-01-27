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«Папаньки»-4: 6 несподіваних фактів про Єгора Крутоголова

27.01.2022

31 січня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра довгоочікуваного серіалу «Папаньки»-4 від творців «Дизель Студіо». У нових серіях ми дізнаємося про незвичайні пригоди друзів, нестандартні способи подолання проблем та про їхні успіхи в сімейному житті. Та що ви знаєте про одного з акторів серіалу «Папаньки»-4 Єгора Крутоголова? Читайте 6 несподіваних фактів про нього просто зараз!

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  • У дитинстві Єгор Крутоголов пробував себе в мистецтві. Він займався бальними танцями в ансамблі «Грація». Пізніше почав цікавитися вокалом.
  • Єгор Крутоголов ― кандидат педагогічних наук і був викладачем. Важко уявити, що харизматичний гуморист читав лекції в університеті, але його заняття були популярні в студентів.
  • Єгор познайомився з майбутньою дружиною, коли їм було по 15 років. Доля склалася так, що юнак та дівчина неодноразово перетиналися у компаніях і згодом почали зустрічатися. Згодом дружина артиста стала штатною фотографинею «Дизель Студіо».
  • Єгор — прихильник активного способу життя і кандидат у майстри спорту з великого тенісу. Зріст актора становить 181 см, він часто бере участь у заїздах на картингу, захоплюється боксом, волейболом, плаванням та паверліфтингом.
  • У це важко повірити, але в майбутнього художнього керівника об’єднання «Дизель Студіо» ніхто з родичів не був пов’язаний із творчим середовищем. Його мати працювала викладачкою у виші, а батько ― інженером.
  • Старший син Крутоголова Лев ― триразовий чемпіон України з картингу. А 8 вересня 2019 року в Єгора народився другий син Макс.

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Дивіться прем’єру 4 сезону серіалу «Папаньки» з 31 січня о 20:15. Не пропустіть!

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