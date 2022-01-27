«Папаньки»-4: 6 неожиданных фактов о Егоре Крутоголове
27.01.2022
31 января в 20:15 на СТБ состоится премьера нашумевшего сериала «Папаньки»-4 от творцов «Дизель Студио». В новых сериях мы узнаем о необычных приключениях друзей, нестандартных способах преодоления проблем и об их успехах в семейной жизни. Но что вы знаете об одном из актеров сериала «Папаньки»-4 Егоре Крутоголове? Читайте 6 неожиданных фактов о нем прямо сейчас!
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- В детстве Егор Крутоголов пробовал себя в искусстве. Он занимался бальными танцами в ансамбле «Грация». Позже начал интересоваться вокалом.
- Егор Крутоголов ― кандидат педагогических наук и был преподавателем. Сложно представить, что харизматичный юморист читал лекции в университете, но его занятия были востребованы среди студентов.
- Егор познакомился с будущей женой, когда им было по 15 лет. Судьба сложилась так, что юноша и девушка неоднократно пересекались в компаниях и со временем начали встречаться. Впоследствии супруга артиста стала штатным фотографом «Дизель Студио».
- Крутоголов — поклонник активного образа жизни и кандидат в мастера спорта по большому теннису. Рост актера составляет 181 см, он часто участвует в заездах на картинге, увлекается боксом, волейболом, плаванием и пауэрлифтингом.
- В это сложно поверить, но у будущего художественного руководителя объединения «Дизель Студио» никто из родственников не был связан с творческой средой. Его мать работала преподавательницей в ВУЗе, а отец — инженером.
- Старший сын Крутоголова Лев — трехкратный чемпион Украины по картингу. А 8 сентября 2019 года у Егора родился второй сын Макс.
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Смотрите премьеру 4 сезона сериала «Папаньки» с 31 января в 20:15. Не пропустите!
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