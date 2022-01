Уже 31 січня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Папаньки»-4 виробництва «Дизель Студіо». У нових серіях ми дізнаємося про незвичайні пригоди друзів, нестандартні способи подолання проблем та їхні успіхи в сімейному житті. Кожного героя з трепетом і любов’ю зіграли професійні актори. Читайте біографію головної актриси серіалу «Папаньки» Лілії Ребрик!

Мало хто знає, що справжнє ім’я Лілії Ребрик — Ліліана Іванівна Тодорюк! Актриса і телеведуча народилася 8 травня 1981 року в місті Чернівці.

Лілія закінчила музичну школу по класу фортепіано, до того ж вона — майстер спорту з художньої гімнастики. У 2001 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого (курс Валентини Зимньої). Деякий час викладала в цьому виші пластику. З 2001 року — актриса Київського академічного Молодого театру.

З 2006 року Лілія була ведучою прогнозу погоди на телеканалі СТБ, а в 2009 році — програми «Неймовірні історії кохання». У 2008—2016 роках — ведуча талант-шоу «Танцюють всі!». Посіла 2-ге місце на танцювальному шоу в парі із Андрієм Диким, за якого і вийшла заміж. 30 серпня 2012 року у подружжя народилася донька Діана, а 30 квітня 2018 року ― донька Поліна.

Актриса головного комедійного серіалу країни — «Папаньки», де грає дружину героя Єгора Крутоголова.

Актриса головного комедійного серіалу країни — «Папаньки», де грає дружину героя Єгора Крутоголова.

