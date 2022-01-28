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«Папаньки»-4: біографія Лілії Ребрик

28.01.2022

Уже 31 січня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Папаньки»-4 виробництва «Дизель Студіо». У нових серіях ми дізнаємося про незвичайні пригоди друзів, нестандартні способи подолання проблем та їхні успіхи в сімейному житті. Кожного героя з трепетом і любов’ю зіграли професійні актори. Читайте біографію головної актриси серіалу «Папаньки» Лілії Ребрик!

Папаньки 4

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Мало хто знає, що справжнє ім’я Лілії Ребрик — Ліліана Іванівна Тодорюк! Актриса і телеведуча народилася 8 травня 1981 року в місті Чернівці.

Лілія закінчила музичну школу по класу фортепіано, до того ж вона — майстер спорту з художньої гімнастики. У 2001 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого (курс Валентини Зимньої). Деякий час викладала в цьому виші пластику. З 2001 року — актриса Київського академічного Молодого театру.

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З 2006 року Лілія була ведучою прогнозу погоди на телеканалі СТБ, а в 2009 році — програми «Неймовірні історії кохання». У 2008—2016 роках — ведуча талант-шоу «Танцюють всі!». Посіла 2-ге місце на танцювальному шоу в парі із Андрієм Диким, за якого і вийшла заміж. 30 серпня 2012 року у подружжя народилася донька Діана, а 30 квітня 2018 року ― донька Поліна.

Папаньки 4

Актриса головного комедійного серіалу країни — «Папаньки», де грає дружину героя Єгора Крутоголова.

Фільмографія Лілії Ребрик

  • 2021 ― «З ким поведешся» ― Галина 
  • 2020 ― «18-річний олігарх» ― Олена
  • 2019 ― «Маркус» ― Марина
  • 2019 ― «Кримінальний журналіст» ― Алевтіна
  • 2019 ― «Великі Вуйки»
  • 2018–2022 ― «Папаньки» ― Світлана
  • 2017 ― «Снайперша» ― Люба
  • 2017 ― «Світлана» ― ведуча шоу
  • 2017 ― «Ментівські війни. Київ»
  • 2017 ― «Догори дригом» ― Оля, медсестра
  • 2016 ― «Запитайте у осені» ― Ірина
  • 2016 ― «Підкидьки» ― Женя Дубко, старшина медслужби
  • 2014 ― «Брат за брата»-3 ― Тетяна Вадімова
  • 2013 ― «Поцілунок!» ― Надя
  • 2013 ― «Жіночий лікар»-2 ― Анна Орлова
  • 2013 ― «Квиток на двох» ― Мілка
  • 2011 ― «Танець нашого кохання» ― Ольга
  • 2011 ― «Картина крейдою» ― Олена Суровцева
  • 2011 ― «Єфросинія» ― Віра
  • 2010 ― «Маршрут милосердя» ― Софія Каткова
  • 2010 ― «Демони» ― Ксюша
  • 2009 ― «За загадкових обставин» ― Олена, співробітниця РАГСу
  • 2009 ― «Дві сторони однієї Анни» ― Світлана, секретарка
  • 2009 ― «Повернення Мухтара»-6 ― Алла
  • 2009 ― «Повернення Мухтара»-5 ― Олена Дольська
  • 2008 ― «Чорна сукня» ― Віка
  • 2008 ― «Рідні люди» ― Жанна
  • 2008 ― «Загін» ― епізод
  • 2008 ― «Чоловік для життя, або На шлюб не претендую» ― Зоя
  • 2008 ― «Лід у кавовій гущі» ― Міла
  • 2008 ― «Арфа для коханої» ― Людочка
  • 2007–2008 ― «Повернення Мухтара»-4
  • 2007 ― «Чужі таємниці» ― Ірина
  • 2007 – «Фабрика щастя» ― секретарка Аня
  • 2007 ― «Точка повернення» ― Світлана
  • 2007 ― «Садівник» ― співробітниця похоронного бюро
  • 2007 ― «Міліцейська академія»-2 ― курсантка Світлана
  • 2007 ― «Діви ночі» ― фрау Ольга
  • 2006–2007 ― «Ангел-охоронець» ― Зоя, повія
  • 2006 ― «Четверта група» ― Оксана Михайлівна
  • 2006 ― «Стара подруга» ― епізод
  • 2006 ― «Казки для дорослих дальтоніків»
  • 2006 ― «Саквояж зі світлим майбутнім» ― епізод
  • 2006 ― «Почаєв»
  • 2006 ― «Кактус та Олена» ― Наташа
  • 2006 ― «Диявол з Орлі» ― епізод 
  • 2006 ― «Міський романс» ― Надя, аспірантка
  • 2006 ― «Все включено» ― епізод
  • 2006 ― «Повернення Мухтара»-3 ― Анжела
  • 2005–2006 ― «Сестри по крові» ― медсестра (в титрах Лілія Тодорюк)
  • 2005 ― «Подруга особливого призначення» ― епізод
  • 2005 ― «Золоті хлопці» ― епізод
  • 2003 ― «Леді Мер» ― епізод

Дивіться серіал «Папаньки»-4 з 31 січня з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не проґавте прем’єру!

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