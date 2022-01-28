Уже 31 січня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Папаньки»-4 виробництва «Дизель Студіо». У нових серіях ми дізнаємося про незвичайні пригоди друзів, нестандартні способи подолання проблем та їхні успіхи в сімейному житті. Кожного героя з трепетом і любов’ю зіграли професійні актори. Читайте біографію головної актриси серіалу «Папаньки» Лілії Ребрик!

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Мало хто знає, що справжнє ім’я Лілії Ребрик — Ліліана Іванівна Тодорюк! Актриса і телеведуча народилася 8 травня 1981 року в місті Чернівці.

Лілія закінчила музичну школу по класу фортепіано, до того ж вона — майстер спорту з художньої гімнастики. У 2001 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого (курс Валентини Зимньої). Деякий час викладала в цьому виші пластику. З 2001 року — актриса Київського академічного Молодого театру.

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З 2006 року Лілія була ведучою прогнозу погоди на телеканалі СТБ, а в 2009 році — програми «Неймовірні історії кохання». У 2008—2016 роках — ведуча талант-шоу «Танцюють всі!». Посіла 2-ге місце на танцювальному шоу в парі із Андрієм Диким, за якого і вийшла заміж. 30 серпня 2012 року у подружжя народилася донька Діана, а 30 квітня 2018 року ― донька Поліна.

Актриса головного комедійного серіалу країни — «Папаньки», де грає дружину героя Єгора Крутоголова.

Фільмографія Лілії Ребрик

2021 ― «З ким поведешся» ― Галина

2020 ― «18-річний олігарх» ― Олена

2019 ― «Маркус» ― Марина

2019 ― «Кримінальний журналіст» ― Алевтіна

2019 ― «Великі Вуйки»

2018–2022 ― «Папаньки» ― Світлана

2017 ― «Снайперша» ― Люба

2017 ― «Світлана» ― ведуча шоу

2017 ― «Ментівські війни. Київ»

2017 ― «Догори дригом» ― Оля, медсестра

2016 ― «Запитайте у осені» ― Ірина

2016 ― «Підкидьки» ― Женя Дубко, старшина медслужби

2014 ― «Брат за брата»-3 ― Тетяна Вадімова

2013 ― «Поцілунок!» ― Надя

2013 ― «Жіночий лікар»-2 ― Анна Орлова

2013 ― «Квиток на двох» ― Мілка

2011 ― «Танець нашого кохання» ― Ольга

2011 ― «Картина крейдою» ― Олена Суровцева

2011 ― «Єфросинія» ― Віра

2010 ― «Маршрут милосердя» ― Софія Каткова

2010 ― «Демони» ― Ксюша

2009 ― «За загадкових обставин» ― Олена, співробітниця РАГСу

2009 ― «Дві сторони однієї Анни» ― Світлана, секретарка

2009 ― «Повернення Мухтара»-6 ― Алла

2009 ― «Повернення Мухтара»-5 ― Олена Дольська

2008 ― «Чорна сукня» ― Віка

2008 ― «Рідні люди» ― Жанна

2008 ― «Загін» ― епізод

2008 ― «Чоловік для життя, або На шлюб не претендую» ― Зоя

2008 ― «Лід у кавовій гущі» ― Міла

2008 ― «Арфа для коханої» ― Людочка

2007–2008 ― «Повернення Мухтара»-4

2007 ― «Чужі таємниці» ― Ірина

2007 – «Фабрика щастя» ― секретарка Аня

2007 ― «Точка повернення» ― Світлана

2007 ― «Садівник» ― співробітниця похоронного бюро

2007 ― «Міліцейська академія»-2 ― курсантка Світлана

2007 ― «Діви ночі» ― фрау Ольга

2006–2007 ― «Ангел-охоронець» ― Зоя, повія

2006 ― «Четверта група» ― Оксана Михайлівна

2006 ― «Стара подруга» ― епізод

2006 ― «Казки для дорослих дальтоніків»

2006 ― «Саквояж зі світлим майбутнім» ― епізод

2006 ― «Почаєв»

2006 ― «Кактус та Олена» ― Наташа

2006 ― «Диявол з Орлі» ― епізод

2006 ― «Міський романс» ― Надя, аспірантка

2006 ― «Все включено» ― епізод

2006 ― «Повернення Мухтара»-3 ― Анжела

2005–2006 ― «Сестри по крові» ― медсестра (в титрах Лілія Тодорюк)

2005 ― «Подруга особливого призначення» ― епізод

2005 ― «Золоті хлопці» ― епізод

2003 ― «Леді Мер» ― епізод

Дивіться серіал «Папаньки»-4 з 31 січня з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не проґавте прем’єру!

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