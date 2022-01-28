31 января в 20:15 на СТБ состоится премьера нашумевшего сериала «Папаньки»-4 от творцов «Дизель Студио». В новых сериях мы узнаем о необычных приключениях друзей, нестандартных способах преодоления проблем и об их успехах в семейной жизни. Каждого героя с трепетом и любовью сыграли профессиональные актеры. Читайте биографию главной актрисы сериала «Папаньки» Лилии Ребрик!

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Мало кто знает, что настоящее имя Лилии Ребрик — Лилиана Ивановна Тодорюк! Актриса и телеведущая родилась 8 мая 1981 года в городе Черновцы.

Лилия окончила музыкальную школу по классу фортепиано, к тому же она — мастер спорта по художественной гимнастике.

В 2001 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого (курс Валентины Зимней). Некоторое время преподавала в этом вузе пластику. С 2001 года — актриса Киевского академического Молодого театра.

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С 2006 года Лилия была ведущей прогноза погоды на телеканале СТБ, а в 2009 году ― программы «Невероятные истории любви». В 2008–2016 годах ― ведущая талант-шоу «Танцуют все!». Заняла 2-е место на танцевальном шоу в паре с Андреем Диким, за которого и вышла замуж. 30 августа 2012 года у пары родилась дочь Диана, а 30 апреля 2018 года ― дочь Полина.

Фильмография Лилии Ребрик

2021 ― «С кем поведешься» ― Галина

2020 ― «18-летний олигарх» ― Лена

2019 ― «Маркус» ― Марина

2019 ― «Криминальный журналист» ― Алевтина

2019 ― «Большие Вуйки»

2018–2022 ― «Папаньки» ― Света

2017 ― «Снайперша» ― Люба

2017 ― «Светка» ― ведущая шоу

2017 ― «Ментовские войны. Киев»

2017 ― «Вверх тормашками» ― Оля, медсестра

2016 ― «Спросите у осени» ― Ирина

2016 ― «Подкидыши» ― Женя Дубко, старшина медслужбы

2014 ― «Брат за брата»-3 ― Татьяна Вадимова

2013 ― «Чарли» (не был завершен)

2013 ― «Поцелуй!» ― Надя

2013 ― «Женский доктор»-2 ― Анна Орлова

2013 ― «Билет на двоих» ― Милка

2011 ― «Танец нашей любви» ― Ольга

2011 ― «Картина мелом» ― Алена Суровцева

2011 ― «Ефросинья» ― Вера

2010 ― «Маршрут милосердия» ― Софья Каткова

2010 ― «Демоны» ― Ксюша, стриптизёрша

2009 ― «При загадочных обстоятельствах» ― Лена, сотрудница ЗАГСа

2009 ― «Две стороны одной Анны» ― Светлана, секретарь

2009 ― «Возвращение Мухтара»-6 ― Алла

2009 ― «Возвращение Мухтара»-5 ― Лена Дольская

2008 ― «Чёрное платье» ― Вика

2008 ― «Родные люди» ― Жанна

2008 ― «Отряд» ― эпизод

2008 ― «Мужчина для жизни, или На брак не претендую» ― Зоя

2008 ― «Лёд в кофейной гуще» ― Мила

2008 ― «Арфа для любимой» ― Людочка

2007–2008 ― «Возвращение Мухтара»-4

2007 ― «Чужие тайны» ― Ирина

2007 ― «Фабрика счастья» ― секретарь Аня

2007 ― «Точка возврата» ― Света

2007 ― «Садовник» ― сотрудница похоронного бюро

2007 ― «Милицейская академия»-2 ― курсантка Света

2007 ― «Девы ночи» ― фрау Ольга

2006–2007 ― «Ангел-хранитель» ― Зоя, проститутка

2006 ― «Четвёртая группа» ― Оксана Михайловна

2006 ― «Старая подруга» ― эпизод

2006 ― «Сказки для взрослых дальтоников»

2006 ― «Саквояж со светлым будущим» ― эпизод

2006 ― «Почаев»

2006 ― «Кактус и Елена» ― Наташа

2006 ― «Дьявол из Орли» ― эпизод (нет в титрах)

2006 ― «Городской романс» ― Надя, аспирантка

2006 ― «Всё включено» ― эпизод

2006 ― «Возвращение Мухтара»-3 ― Анжела

2005–2006 ― «Сёстры по крови» ― медсестра (в титрах Лилия Тодорюк)

2005 ― «Подруга особого назначения» ― эпизод

2005 ― «Золотые парни» ― эпизод

2003 ― «Леди Мэр» ― эпизод

Смотрите сериал «Папаньки»-4 с 31 января с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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