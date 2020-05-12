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«Папаньки»: актори серіалу та їхні діти у реальному житті

12.05.2020

Після дворічної перерви успішний телесеріал «Папаньки» виробництва «Дизель Студіо» переїхав на телеканал СТБ: з 11 травня в ефірі другий сезон комедійного серіалу. Нові епізоди будуть виходити у слоті «СТБ-Серіал» о 20:15 з понеділка по четвер. Але які ж папаньки у реальному житті та хто вони – діти акторів?

У другому сезоні «Папаньки» Микита, Женя, Сашко та Єгор продовжать дружньо жити в одному будинку, з’ясовувати відносини зі своїми «половинками», віртуозно виховувати дітей та потрапляти у ще більш кумедні, а інколи й драматичні життєві ситуації! Давайте познайомимось із реальними дітьми акторів просто зараз! 

Євген Сморігін

 

 

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Сольфеджио! Это основа музыки! Как невозможно построить дом без фундамента, так же невозможно научиться музыке без сольфеджио! В детстве, я не очень любил этот предмет, потому что он попросту скучный. Но с возрастом я осознал на сколько важен был каждый урок! Стокато, легато, фермата, диминуэндо в конце концов! Слушайте музыку! Учитесь музыке! Музыка это международный язык, который понимают все люди на планете! #музыка #сольфеджио #учимся #мама #дети

Публикация от Евгений Сморигин (@smorigin_evgeni)

Євген Сморігін народився в 1979 році у Мінську. Він – актор, телеведучий, сценарист, продюсер, співак. А ще – багатодітний батько! 

З 2006 року і по теперішній час Євген живе під Києвом, працює у столиці. Дружина — Лідія, діти — Олексій, Єлизавета та Олександр. Батьки і старший брат Олександр живуть у Мінську.

Єгор Крутоголов

 

 

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Стих для 6-ти месячного ребёнка

Публикация от Егор Крутоголов (@dizelmano)

Єгор Крутоголов народився у 1980 році у Миколаєві. Єгор – український телеведучий, актор, художній керівник «Дизель Студіо», учасник «Дизель Шоу». Також він батько двох чудових хлопчиків!

 

 

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Публикация от Егор Крутоголов (@dizelmano)

Дружина — Катерина Крутоголова. Син — Лев (2010) — чемпіон України з картингу. 8 вересня 2019 року у Єгора народився другий син Макс.

Євген Гашенко

 

 

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Вечеринка-карантинка! 🎧🎼🎚🎛🎉🎊 #карантин #дискотека #skrillex #папасын

Публикация от Евгений Гашенко (@dizelgan)

Євген Гашенко народився у 1981 році і також – у місті Миколаїв. Талановитий актор, телеведучий, сценарист. Учасник проектів «Дизель Студіо» (скетч-ком «На трьох», концертне шоу «Дизель Шоу»).

Євген живе з коханою дружиною Ольгою, яка працює дизайнером одягу. Разом молоді батьки виховують сина Івана. 

Андрій Фединчик

 

 

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Семейные посиделки) #минифединчик

Публикация от Андрей Фединчик (@andreyfedinchik)

Андрій Фединчик народився у 1985 році в Улан-Батор, Монгольська Народна Республіка. Андрій – український актор театру, кіно та дубляжу.

Перша дружина Андрія – Вікторія. Друга дружина — українська актриса Наталка Денисенко. Молоді люди познайомилися на зйомках серіалу, де вони зіграли закоханих. Своє весілля вони відсвяткували на Мальдівах. Восени 2017 року у пари народився син, якого назвали Андрієм.

Лілія Ребрик

 

Лілія Ребрик – народилась у 1981 році в Чернівцях. Відома українська акторка і телеведуча.

У 2011 році вийшла заміж за танцюриста Андрія Дикого. Через рік Лілія народила доньку Діану, а вже у 2018 році народила другу доньку, Поліну.

Не пропустіть нові епізоди улюбленого серіалу «Папаньки» о 20:15 з понеділка по четвер!

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