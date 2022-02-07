«Папаньки»: актеры сериала и их дети в реальной жизни

С понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ выходит 4 сезон любимейшего семейного сериала «Папаньки» от создателей «Дизель Студио». В четвертом сезоне произойдет много больших событий и ярких приключений с главными героями. Зрителям осталось увидеть еще много серий любимой семейной истории. Но какие же папаньки в реальной жизни, и кто они — дети актеров?

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Евгений Сморигин

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Евгений Сморигин родился в 1979 году в Минске. Он — актер, телеведущий, сценарист, продюсер, певец. А еще — многодетный отец!

С 2006 года и по настоящее время Евгений живет под Киевом, работает в столице. Жена — Лидия, дети — Алексей, Елизавета и Александр. Родители Евгения и старший брат Александр живут в Минске.

Егор Крутоголов

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Егор Крутоголов родился в 1980 году в Николаеве. Он телеведущий, актер, художественный руководитель «Дизель Студио», участник «Дизель Шоу». А еще ― отец двух замечательных мальчиков!

Жена — Екатерина. Сын Лев (2010) — чемпион Украины по картингу. 8 сентября 2019 года у Крутоголовов родился второй сын Макс.

Евгений Гашенко

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Евгений Гашенко родился в 1981 году в Николаев. Талантливый актер, телеведущий, сценарист. Участник проектов «Дизель Студио» (скетч-ком «На троих», концертное шоу «Дизель Шоу»).

Евгений живет с любимой женой Ольгой, которая работает дизайнером одежды. Вместе молодые родители воспитывают сына Ивана.

Андрей Фединчик

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Андрей Фединчик родился в 1985 году в Улан-Баторе, Монгольская Народная Республика. Он актер театра, кино и дубляжа.

Первая жена Андрея — Виктория, но брак продлился недолго. Вторая жена — украинская актриса Наталья Денисенко. Молодые люди познакомились на съемках сериала, где они сыграли влюбленных. Свою свадьбу они отпраздновали на Мальдивах. Осенью 2017 у пары родился сын, которого назвали Андреем.

Лилия Ребрик

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Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. Известная украинская актриса и телеведущая.

В 2011 году вышла замуж за танцора Андрея Дикого. Через год Лилия родила дочку Диану, а уже в 2018 году ― вторую дочку, Полину.

Наталка Денисенко

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Наталка Денисенко родилась в Чернигове 17 декабря 1989 года. Она окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Дебют в кино состоялся в 2011 году.

Она сыграла десятки ролей в кино и сериалах, играет в театре. Наталка увлекается танцами на пилоне и продемонстрировала навыки в 4 сезоне «Папанек». В 2017 году вышла замуж за актера Андрея Фединчика, они воспитывают сына Андрея. Недавно вышел сериал «Крепостная»-3 с участием Наталки Денисенко, где сыграл и ее муж Андрей Фединчик.

Ольга Арутюнян

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Ольга Арутюнян ― известная украинская актриса. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого (2015, мастерская Д. Богомазова).

В 2015–2017 годах была артисткой драмы Академического театра юного зрителя на Липках. В 2015–2016 годах работала в Новом драматическом театре на Печерске. С 2017 — актриса «Дизель шоу». Ольга замужем, но не афиширует личную жизнь. В 2019 году у нее родилась дочь Ева.

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Смотрите 4 сезон сериала «Папаньки» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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