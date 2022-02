З понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ виходить 4 сезон улюбленого сімейного серіалу «Папаньки» від творців «Дизель Студіо». У четвертому сезоні відбудеться багато великих подій і яскравих пригод з головними героями. Глядачам залишилося побачити ще багато серій улюбленої сімейної історії. Але які ж папаньки в реальному житті, і хто вони ― діти акторів?

Євген Сморигін народився в 1979 році в Мінську. Він ― актор, телеведучий, сценарист, продюсер, співак. А ще ― багатодітний батько!

З 2006 року і по теперішній час Євген живе під Києвом, працює у столиці. Дружина — Лідія, діти — Олексій, Єлизавета та Олександр. Батьки Євгена і старший брат Олександр живуть у Мінську.

Єгор Крутоголов народився в 1980 році у Миколаєві. Він телеведучий, актор, художній керівник «Дизель Студіо», учасник «Дизель Шоу». А ще ― батько двох чудових хлопчиків!

Дружина — Катерина. Син Лев (2010) — чемпіон України з картингу. 8 вересня 2019 року у Крутоголовів народився другий син Макс.

Євген Гашенко народився у 1981 році в Миколаєві. Талановитий актор, телеведучий, сценарист. Учасник проєктів «Дизель Студіо» (скетч-ком «На трьох», концертне шоу «Дизель шоу»).

Євген живе з коханою дружиною Ольгою, яка працює дизайнеркою одягу. Разом молоді батьки виховують сина Івана.

Андрій Федінчик народився у 1985 році в Улан-Баторі, Монгольська Народна Республіка. Він актор театру, кіно та дубляжу.

Перша дружина Андрія ― Вікторія, однак шлюб тривав недовго. Друга дружина — українська актриса Наталка Денисенко. Молоді люди познайомилися на зйомках серіалу, де вони зіграли закоханих. Своє весілля вони відсвяткували на Мальдівах. Восени 2017 року в пари народився син, якого назвали Андрієм.

Лілія Ребрик народилася в 1981 році в Чернівцях. Відома українська актриса і телеведуча.

У 2011 році вийшла заміж за танцівника Андрія Дикого. Через рік Лілія народила доньку Діану, а вже 2018 року ― другу доньку, Поліну.

Наталка Денисенко народилася в Чернігові 17 грудня 1989 року. Вона закінчила режисерський факультет Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Дебют у кіно відбувся у 2011 році.

Наталка зіграла десятки ролей у кіно та серіалах, грає в театрі. Захоплюється танцями на пілоні і продемонструвала навички в 4 сезоні серіалу «Папаньки». У 2017 році вийшла заміж за актора Андрія Федінчика, вони виховують сина Андрія. Нещодавно вийшов серіал «Кріпосна»-3 за участю Наталки Денисенко, де зіграв і її чоловік Андрій Федінчик.

Ольга Арутюнян ― відома українська актриса. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (2015, майстерня Д. Богомазова).

У 2015–2017 роках була артисткою драми Академічного театру юного глядача на Липках. У 2015–2016 роках працювала в Новому драматичному театрі на Печерську. З 2017 ― актриса «Дизель шоу». Ольга одружена, але не афішує особистого життя. 2019 року в неї народилася донька Єва.

